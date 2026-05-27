Újabb tragédia a HÉV vonalán: Csillaghegynél gázolt halálra egy gyalogost a szerelvény

Ismét megrázó és végzetes kimenetelű szerencsétlenség rázta meg a főváros északi részének közlekedését a kora reggeli órákban. A H5-ös HÉV vonalán, Csillaghegy és Békásmegyer között egy szerelvény alá került egy gyalogos, a menetrend szerint közlekedő jármű általi végzetes gázolás következtében a férfi a helyszínen életét vesztette.
A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság hivatalos tájékoztatása szerint a szerencsétlenség a csillaghegyi és békásmegyeri állomások közötti nyílt pályaszakaszon következett be, ahol a szerelvény vezetőjének minden igyekezete ellenére sem sikerült elkerülni az gázolást. A helyszínre érkező mentőegységek már csak a középkorú férfi halálának tényét tudták megállapítani. A rendőrség azonnal megkezdte a baleset pontos körülményeinek vizsgálatát, hogy tisztázzák, a gyalogos miért és milyen módon lépett a sínekre a menetrend szerint közlekedő, nehéz vasúti jármű elé – írta a Bors.

Halálos gázolás történt a H5-ös HÉV vonalán
Fotó: Illusztráció (Balogh Zoltán/MTI)

A hatóságok megrendülten mutattak rá arra a baljóslatú tényre, hogy a mostani tragédia alig néhány hete történt előzmények szomszédságában zajlott le. Alig egy hónappal ezelőtt, áprilisban ugyanezen a vasútvonalon egy mindössze tizennégy esztendős fiatalember vesztette életét kísértetiesen hasonló körülmények között. A kamasz fiú akkor a fülhallgatója és a mobiltelefonja intenzív használata miatt teljesen elszigetelődött a külvilágtól, s így esélye sem volt arra, hogy észlelje a nagy sebességgel közeledő szerelvényt, illetve annak figyelmeztető hangjelzéseit.

A gázolás a modern technológia következménye is lehetett

A rendészeti szervek az eset kapcsán nyomatékosan felhívták a lakosság figyelmét az okostelefonok és a fülhallgatók felelőtlen használatára. Ezek az eszközök képesek oly mértékben akusztikusan és vizuálisan elzárni a gyalogosokat a környezetüktől, ami a közlekedésben, különösen a vasúti átjárók környezetében, közvetlen életveszélyt jelent. A szakemberek arra kérik a közlekedőket, hogy a sínek megközelítésekor minden esetben távolítsák el a fülest, és tekintetüket emeljék fel a képernyőkről, hiszen egy többtonnás vonat fizikai képtelenség, hogy azonnal megálljon.

A szakértők szerint a hirtelen betörő meleg időjárás szintén jelentős kockázati tényező, mivel megviseli az emberi szervezetet: a reflexek lelassulnak, a koncentráció lankad.

A hatóságok éppen ezért nemcsak a gyalogosoktól, hanem az autóvezetőktől is fokozott óvatosságot és defenzív vezetési stílust kérnek a megváltozott időjárási körülmények között. A csökkenő éberség és a figyelmetlenség kombinációja ugyanis pillanatok alatt jóvátehetetlen családi és közösségi tragédiákhoz vezethet a mindennapi közlekedés során.

 

