Újabb tragédia a HÉV vonalán: Csillaghegynél gázolt halálra egy gyalogost a szerelvény

A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság hivatalos tájékoztatása szerint a szerencsétlenség a csillaghegyi és békásmegyeri állomások közötti nyílt pályaszakaszon következett be, ahol a szerelvény vezetőjének minden igyekezete ellenére sem sikerült elkerülni az gázolást. A helyszínre érkező mentőegységek már csak a középkorú férfi halálának tényét tudták megállapítani. A rendőrség azonnal megkezdte a baleset pontos körülményeinek vizsgálatát, hogy tisztázzák, a gyalogos miért és milyen módon lépett a sínekre a menetrend szerint közlekedő, nehéz vasúti jármű elé – írta a Bors.

Halálos gázolás történt a H5-ös HÉV vonalán

Fotó: Illusztráció (Balogh Zoltán/MTI)

A hatóságok megrendülten mutattak rá arra a baljóslatú tényre, hogy a mostani tragédia alig néhány hete történt előzmények szomszédságában zajlott le. Alig egy hónappal ezelőtt, áprilisban ugyanezen a vasútvonalon egy mindössze tizennégy esztendős fiatalember vesztette életét kísértetiesen hasonló körülmények között. A kamasz fiú akkor a fülhallgatója és a mobiltelefonja intenzív használata miatt teljesen elszigetelődött a külvilágtól, s így esélye sem volt arra, hogy észlelje a nagy sebességgel közeledő szerelvényt, illetve annak figyelmeztető hangjelzéseit.

A gázolás a modern technológia következménye is lehetett

A rendészeti szervek az eset kapcsán nyomatékosan felhívták a lakosság figyelmét az okostelefonok és a fülhallgatók felelőtlen használatára. Ezek az eszközök képesek oly mértékben akusztikusan és vizuálisan elzárni a gyalogosokat a környezetüktől, ami a közlekedésben, különösen a vasúti átjárók környezetében, közvetlen életveszélyt jelent. A szakemberek arra kérik a közlekedőket, hogy a sínek megközelítésekor minden esetben távolítsák el a fülest, és tekintetüket emeljék fel a képernyőkről, hiszen egy többtonnás vonat fizikai képtelenség, hogy azonnal megálljon.

A szakértők szerint a hirtelen betörő meleg időjárás szintén jelentős kockázati tényező, mivel megviseli az emberi szervezetet: a reflexek lelassulnak, a koncentráció lankad.