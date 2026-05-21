Faraktár utcai tragédia: megszólalt a három embert halálra gázoló fiatal nő a bíróságon – képekkel, videóval

Hatalmas lakossági és sajtóérdeklődés mellett kezdődött meg május 21-én reggel a Faraktár utcai halálos gázolás bírósági szakasza. A tárgyalóterem előtt joghallgatók, médiastábok, a gázoló hozzátartozói és az egyik elhunyt családtagjai gyűltek össze – tudósított a Haon.hu. A vádirat szerint 2024. március 4-én a 19 éves nő a megengedett sebességhatárt túllépve haladt járművével Debrecenből kifelé a Faraktár utca belső sávjában. Egy óvatlan és szabálytalan sávváltás során nekiütközött a mellette haladó autónak, melynek következtében mindkét jármű jobbra, a járda felé sodródott, majd felhajtottak a gyalogosok közé.

Nem ismerte el bűnösségét a gázoló nő a bíróságon Fotó: Tóth Imre

Három ember haláláért lehet felelős a gázoló

Összesen hat ember ütöttek el, hárman életüket vesztették, köztük a Tények információi szerint egy mindössze hétéves kisfiú is. Egy gyalogos 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, ketten könnyebben sérültek meg.

A mentésben részt vevő tűzoltók megrázó részletekről számoltak be a Katasztrófavédelem magazinnak. Szatmári Zoltán címzetes tűzoltó zászlós elmesélte, hogy a helyszínen ő maga tartotta az infúziót a megsérült, majd később elhunyt gyermek mellett.

Nem ismerte el a bűnösségét a sofőr

Az ügyészség több közlekedési szabály megszegése és a rendkívül súlyos eredmény miatt mértékes indítványként hat év fogházbüntetést kért a fiatal nőre, valamint indítványozta, hogy végleges hatállyal tiltsák el a közúti járművezetésétől.

A csütörtöki előkészítő ülésen a vádlott nem tett vallomást, és nem ismerte el a bűnösségét, ezért a bíróság tárgyalásra tűzte az ügyet. A védőügyvéd azonnal több bizonyítási kérelmet is benyújtott:

Helyszíni tárgyalást kérvényezett.

Indítványozta az igazságügyi műszaki szakértő meghallgatását.

Kérte a baleset után eljáró szemlebizottság vezetőjének és tagjainak tanúkénti megidézését.

A fiatal nő előzetesen jelezte, hogy szeretne nyilatkozatot tenni, amelyről az ügyvédje engedélyével hangfelvétel is készült – ezt hamarosan közzétesszük.

A közlekedési tragédia helyszínén készült képgaléria megtekinthető itt.