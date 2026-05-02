Pénteken este elgázolt egy embert a villamos Budapest IV. kerületében – adta hírül a Katasztrófavédelem.

A baleset a Nyár utcánál, a Tanoda térnél történt. A tűzoltók műszaki mentést végeztek a helyszínen, ahova mentő is érkezett. A szerencsétlenség miatt késésekre lehetett számítani a közösségi közlekedésben.

A napokban brutális baleset helyszíne volt az Oktogon: egy piroson áthajtó autós telibe kapott egy motorost, a balesetről felvétel is készült.