Három embert gázolt halálra a 19 éves nő Debrecenben, most kiderült, hány év börtön vár rá

2024. március 4-én az elmúlt évek egy legbrutálisabb balesete történt Debrecenben, a Faraktár utcában, ahol egy 19 éves nő okozta balesetben hat embert gázoltak el, hárman meghaltak. A Debreceni Járásbíróság 2026. május 21-én tart előkészítő ülést az ügyben – adta hírül a Haon.hu.
Hat embert elgázoltak, hárman meghaltak
A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a kevés rutinnal rendelkező, a cselekmény idején 19 éves vádlott 2024. március 4-én 16 óra 40 perc körül autózott a Faraktár utcában, átlépve a megengedett sebességhatárt. Ekkor a belső sávból megkezdte a sávváltást jobbra, ám a manőver előtt nem nézett körbe és nekiütközött a mellette közlekedő autónak.
A járművek jobbra sodródtak, a járda irányába, ahol gyalogosok haladtak. Összesen hat ember ütöttek el, hárman életüket vesztették, egy további sértett 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, ketten könnyebben sérültek meg. A vádlott több közlekedési szabályt megszegve okozott balesetet.
A tragédia egyik áldozata Hunya Szilvia volt, aki a Csokonai Nemzeti Színház operatagozatának titkáraként dolgozott. A nő a kórházi kezelés ellenére meghalt.
A helyszínen dolgozó tűzoltók közül Nagy Ferenc főtörzsőrmester úgy írta le a látottakat, hogy
ami a Faraktár utcán történt, arra nem lehet felkészülni.
Hamar véget érhet a tárgyalás, ennyi évet kaphat a gyilkos
Amennyiben a vádlott lemond a tárgyaláshoz való jogáról és a vádirattal egyezően elismeri a bűnösségét, akkor nem kerül sor a hosszas bizonyítási eljárásra. Ebben az esetben akár már a csütörtöki napon ítélet születhet, ám ilyen esetekben az ügyész indítványtól nem térhet el a bíróság, így a nő
6 évnyi fogházbüntetést kapna, valamint végleges hatállyal eltiltanák az autóvezetéstől.