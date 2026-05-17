Három embert gázolt halálra a 19 éves nő Debrecenben, most kiderült, hány év börtön vár rá

2024. március 4-én az elmúlt évek egy legbrutálisabb balesete történt Debrecenben, a Faraktár utcában, ahol egy 19 éves nő okozta balesetben hat embert gázoltak el, hárman meghaltak. A Debreceni Járásbíróság 2026. május 21-én tart előkészítő ülést az ügyben – adta hírül a Haon.hu.

Mentők, rendőrök és tűzoltók a 2024-es, Faraktár utcai baleset helyszínén, ahol egy 19 éves női sofőr miatt három embert gázoltak halálra

Hat embert elgázoltak, hárman meghaltak

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a kevés rutinnal rendelkező, a cselekmény idején 19 éves vádlott 2024. március 4-én 16 óra 40 perc körül autózott a Faraktár utcában, átlépve a megengedett sebességhatárt. Ekkor a belső sávból megkezdte a sávváltást jobbra, ám a manőver előtt nem nézett körbe és nekiütközött a mellette közlekedő autónak.

A járművek jobbra sodródtak, a járda irányába, ahol gyalogosok haladtak. Összesen hat ember ütöttek el, hárman életüket vesztették, egy további sértett 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, ketten könnyebben sérültek meg. A vádlott több közlekedési szabályt megszegve okozott balesetet.

A tragédia egyik áldozata Hunya Szilvia volt, aki a Csokonai Nemzeti Színház operatagozatának titkáraként dolgozott. A nő a kórházi kezelés ellenére meghalt.

A helyszínen dolgozó tűzoltók közül Nagy Ferenc főtörzsőrmester úgy írta le a látottakat, hogy

ami a Faraktár utcán történt, arra nem lehet felkészülni.

Hamar véget érhet a tárgyalás, ennyi évet kaphat a gyilkos

Amennyiben a vádlott lemond a tárgyaláshoz való jogáról és a vádirattal egyezően elismeri a bűnösségét, akkor nem kerül sor a hosszas bizonyítási eljárásra. Ebben az esetben akár már a csütörtöki napon ítélet születhet, ám ilyen esetekben az ügyész indítványtól nem térhet el a bíróság, így a nő