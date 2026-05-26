Saját otthona előtt gázoltak halálra egy rollátoros idős embert Maglódon

A Pest Vármegyei Főügyészség számolt be róla, hogy a halálos gázolás még 2024 októberében történt, amikor a budapesti férfi tehergépkocsijával parkolót keresett egy helyi hentesüzlet közelében. Miután meglátott egy üres helyet egy kereskedőház előtt, hátramenetbe kapcsolt, ám a tolatás során nem volt kellően körültekintő. Nem vette észre a visszapillantó tükörben a bolt kivezető szakaszánál közlekedő idős sértettet, aki egy kerekes járókerettel (rollátorral) igyekezett hazafelé az úttest szélén.

Otthonába igyekvő idős férfi lett halálos gázolás áldozata

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Rollátoros idős embert gázolt a figyelmetlen sofőr

A teherautó jobb hátsó sarka meglökte a gyanútlan gyalogost, aki az aszfaltra zuhant. A mozgásában korlátozott idős ember olyan súlyos sérüléseket szenvedett a balesetben, hogy a kórházba szállítását követő napon meghalt. A hatóságok kiemelték:

ha a sofőr a tőle elvárható figyelemmel kezd meg manőverezni, időben észlelhette volna a gyalogost, és elkerülhette volna a tragédiát.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség halált okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja a férfit, bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni. A rendőrségi szemlefotók tanúsága szerint a helyszínen a tehergépkocsi mellett a sértett összetört rollátora hevert.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, kedden a reggeli órákban négy személyautó ütközött össze Budafokon, a 6-os főút fővárosi szakaszán, ahol a baleset miatt jelentős forgalmi torlódásra kell számítani.