Valaki berobbantott egy gázpalackot egy biatorbágyi családi háznál, életveszélyben az egyik lakó

Május 9-én, szombaton délelőtt egy családi házhoz vonultak ki a tűzoltók és a mentők Biatorbágyon, a Gréta utcába. A Borsonline.hu információi szerint a tűzoltók egy sérült férfit is kihoztak az épületből, őt kórházba vitték a mentők. Mint kiderült: tűz nem baleset miatt történt, szándékosság állhat a háttérben. A tűzeset egy gázpalack berobbanása miatt történt.

Gázpalack robbant be Biatorbágyon, súlyos sérüléseket szenvedett az egyik lakó, a hatóságok idegenkezűségre gyanakodnak

Felrobbant a gázpalack

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a helyszínre a törökbálinti és fővárosi hivatásos, valamint biatorbágyi önkéntes tűzoltók vonultak ki. A rajok két gázpalackot vittek ki az épületből, a tüzet előbb két vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották. Úgy tudni, a tűzben megégett áldozat állapota súlyos, ám jelenleg stabil.

A Bors szerint a tűz nem elektromos hiba vagy figyelmetlenség miatt keletkezett. A biatorbágyi polgárőrség ugyanis közleményében úgy fogalmazott: a tűzoltók szándékos, gázpalack felgyújtásával előidézett vészhelyzet elhárításán dolgoztak. Úgy tudni: az egyik palack berobbant és ezután árasztotta el a tűz a lakóházat.

Jelenleg nem tudni, hogy a sérült maga gyújtotta-e a tüzet vagy valaki más. A helyiek úgy nyilatkoztak, a lényeg, hogy az áldozat felgyógyuljon.

Hétfőn egy kőbányai társasházban csaptak fel a lángok, az eset nyomán ki kellett üríteni az épületet. Emiatt összesen négy embert kellett kimenekítenie a tűzoltóknak.