Égő gázpalackkal a hátán üvöltötte egy férfi Karcagon, hogy mindenkit megöl

Egy egész városrész retteghetett attól a férfitól, aki lángoló gázpalackkal a hátán járta Karcag utcáit, miközben azt ordította, hogy mindenkit megöl. A közveszélyokozás miatt őrizetbe vett 43 éves elkövető ámokfutása ráadásul már órákkal korábban elkezdődött – írja a Szoljon.hu.

Egy őrjöngő férfi égő gázpalackkal a hátán sétált Karcag utcáin és azt kiáltozta, hogy mindenkit megölt. Most közveszélyokozás miatt kell felenie

Fotó: Príma Energia

Szamurájkarddal a kezében őrjöngött

A megalapozott gyanú szerint a karcagi férfi 2026. május 2-án hajnalban kezdett agresszíven viselkedni saját lakóhelyén. Minden előzmény nélkül kiabálni kezdett, majd egy szamurájkarddal csapkodni kezdte az egyik ajtót és az ajtófélfát.

A férfi ezután berontott a helyiségbe, ahol a bent tartózkodó embereket szidalmazta, és közölte velük, hogy ha nem „takarodnak el a házból”, akkor nem hagyja abba, amit elkezdett. Amikor a bent lévők bezárták az ajtót, a férfi belevágta a kardot az ajtóba. Bár fizikailag senkit sem bántalmazott, a helyzet rendkívül fenyegetővé vált.

Gázpalackkal a hátán fenyegetőzött, akár tragédia is történhetett volna

A történet azonban itt még nem ért véget. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi még ugyanazon a napon, késő délután egy gázpalackot erősített a hátára, majd azzal Karcag északi városrészének utcáin kezdett sétálni.

Dr. Pásztor-Jordán Ildikó, a főügyészség helyettes sajtószóvivője az esettel kapcsolatban közölte:

A 43 éves férfi ugyanezen a napon késő délután, a lakóhelyén magára erősített egy gázpalackot és azzal Karcagon, az északi városrész utcáin sétált. Eközben a gázpalackot megnyitotta, a nyomásszabályozó csőből kiáramló gázt, illetve a csövet meggyújtotta, azt perzselőként fogva azzal fenyegetőzött, hogy „mindenkit felrobbant”, mindenkit megöl.

Rendőrök akadályozták meg a robbanást

A fenyegető jeleneteket látva egy járókelő a közelben lévő rendőrökhöz rohant segítségért. A rendőrök közeledését észlelve a férfi részben elzárta a gázpalackot, így a lángok kialudtak. Ezután visszasétált a lakóhelyére, az intézkedő rendőrök pedig követték, majd teljesen elzárták a palackot, megelőzve ezzel egy esetleges tragédiát.