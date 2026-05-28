Kisgyermekkel együtt lopta el az autót a tolvaj, majd az út szélén hagyta a csemetét

A Nagykátai Járási Ügyészség vádirata szerint a megdöbbentő bűncselekmény 2026. február 4-én reggel játszódott le az egyik Pest vármegyei településen. Egy gyanútlan édesapa érkezett személygépkocsijával a helyi bölcsődéhez, hogy bevigye kisebbik gyermekét az intézménybe. Az apa a sietségben a gépkocsit járó motorral hagyta a parkolóban, miközben a jármű hátsó ülésén ott maradt a nagyobbik, felügyelet nélkül hagyott kisfia. Ezt a pillanatot használta ki a lesben álló, korábban már többszörösen büntetett előéletű vádlott, aki gyorsan bepattant a kormány mögé, gázt adott, és a családi autóval nagy sebességgel elhajtott a helyszínről. Így a gépjárműlopás más bűncselekményekkel is párosult – írta az Ügyészség.hu.

A vádlott csak a menekülés közben, a menetidő alatt észlelte, hogy a jármű korántsem üres és a hátsó ülésen egy rémült kisfiú utazik vele. A férfi a lebukástól való félelmében úgy döntött, hogy megszabadul a gyermektől, ezért egy közeli szomszédos településen megállt és a gyermeket egyszerűen kitette az út szélére, sorsára hagyva őt.

A magára hagyott, kétségbeesett kisgyermeket szerencsére egy jóérzésű járókelő vette észre, aki azonnal felkarolta és biztonságba helyezte a közeli élelmiszerüzletnél, miközben értesítették a hatóságokat. A bűnöző eközben a lebukás elkerülése végett leszerelte és eldobta a gépkocsi hatósági jelzéseit, majd a rendszámok nélküli járművel egészen a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Újszászig menekült.

A nyomozó hatóságok széleskörű adatgyűjtése rávilágított arra, hogy a vádlottnak korántsem ez volt az első esete. A férfi életmódszerűen, az elmúlt fél évben bizonyíthatóan két másik alkalommal is tulajdonított el idegen gépjárműveket különböző helyszínekről, amelyeket aztán a használat után, üzemanyaguk fogytával egyszerűen hátrahagyott az út szélén. Egy további esetben azonban még ennél is messzebb ment és az önkényesen elvitt gépjárművet a feketepiacon értékesítette, hogy abból illegális jövedelemhez jusson.

Az ügyészség álláspontja szerint a férfi tettei nem egyszeri meggondolatlanságból fakadtak, hanem egy tudatos, sorozatjellegű bűnelkövetői magatartás mintázatát mutatják.