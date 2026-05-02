Kegyetlen vadász akarta lemészárolni a családfőt Bodrogkisfaludon

Április 20-án brutális támadás érte a természetet Bodrogkisfalud határában, ahol egy ismeretlen elkövető sörétes puskával lőtt rá egy fehér gólyára. A súlyosan sérült, vérző madár egy fa alatt keresett menedéket, miután nyílt szárnytörése miatt már nem tudott repülni. A mentési akció Lehoczky Krisztiánnak, a Mályi Madármentő Állomás vezetőjének köszönhetően kezdődött meg, aki a sérült állatot a Hortobágyi Madárkórházba szállította. Ott azonnali műtétre volt szükség, de a szakemberek bizakodóak: mivel a sörét nem zúzta szilánkosra a csontokat, jó esély van arra, hogy a rehabilitáció után a gólya újra képes lesz a repülésre – írta a Boon.hu.

A mentett gólya a szakszerű ellátásnak köszönhetően jó esélyt kapott a felépülésre

Forrás: Facebook/Hortobágyi Madárpark -Madárkórház Alapítvány

A lövöldözés azonban nem csak egyetlen gólya életét sodorta veszélybe

A fészekben ugyanis a gólya párja egyedül maradt öt tojással, ami a madarak életmódja miatt végzetes helyzetet teremtett. Mivel a szülők normál esetben másfél óránként váltják egymást a költés és a táplálékszerzés során, az egyedül maradt madár kénytelen lett volna elhagyni a fészket, hogy élelemhez jusson.

A hajnali tízfokos hidegben azonban a magára hagyott tojások pillanatok alatt áthűltek volna, így a szakemberek végül úgy döntöttek, hogy Hajdúnánásra szállítják és keltetőgépbe helyezik őket.

A sikeres műtét után a kifejlett gólyára még hosszú út vár. A gyógyulási folyamat legkritikusabb része a speciális gyógytorna lesz, amelynek során az izmokat és ízületeket rendszeresen átmozgatják, megelőzve az izomsorvadást és a merevséget. Csak a hetekig tartó rehabilitáció és a röptében végzett gyakorlatok után derülhet ki, mikor térhet vissza a természetbe.

Az elkövető számára pedig súlyos következményekkel járhat a tett: a fehér gólya fokozottan védett faj, amelynek eszmei értéke 100 ezer forint, így a tettes állatkínzás és természetkárosítás miatt akár szabadságvesztésre is ítélhető.

A madármentők helyzetét az idei rendkívüli aszály is nehezíti, amely alaposan megtizedelte a gólyák táplálékául szolgáló rovar- és rágcsálóállományt. Lehoczky Krisztián rámutatott, hogy élelemhiány esetén a gólyák gyakran kénytelenek kilökni a leggyengébb fiókákat a fészekből a többiek túlélése érdekében. A mentőállomások számára így a tavasztól őszig tartó időszak rendkívül intenzív, hiszen a fiókák kikelésével ugrásszerűen megnő a bajba jutott madarak száma, akiket folyamatos készenlétben próbálnak megmenteni az őszi vonulásig.