Felrobbantotta volt párját a féltékeny férfi

Egy feltételezett gránát okozhatta azt a pusztító robbanást, amely egy angliai lakóövezetben Bristolban történt és két ember halálát okozta. A hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset pontos körülményeit, amely egy egykori párkapcsolati konfliktushoz köthető. A robbanás egy csendes utcában történt, ahol a detonáció ereje nemcsak a házat érintette, hanem a környező épületeket is megrázta. Sajtóértesülések szerint a helyszínen tartózkodók először gázrobbanásra vagy balesetre gyanakodtak, olyan erőteljes volt a lökéshullám – írta a Mirror.

Gránát lehetett a gyilkos fegyver

Gázrobbanásra gyanakodtak, de gránát okozhatta a szörnyűséget

A gránát használatának lehetősége a nyomozás során merült fel, bár ezt a hatóságok hivatalosan még nem erősítették meg. Az azonban biztos, hogy a robbanást szándékos cselekményként kezelik és a körülmények egy súlyos személyes konfliktusra utalnak.

A tragédiában életét vesztette nő családtagjai közül többen a helyszínen tartózkodtak, közülük hárman könnyebb sérülésekkel kerültek kórházba, de állapotuk nem volt életveszélyes. A sérülteket rövid időn belül hazaengedték.

A rendőrség megerősítette, hogy nem sokkal az eset előtt bejelentés érkezett egy családi jellegű konfliktusról, ami tovább erősíti azt a feltételezést, hogy a történtek hátterében személyes ellentét állhatott az egykori párkapcsolat szereplői között.

A környéken élők beszámolói szerint az egész utca beleremegett a robbanásba, sokan az otthonaikból is kiszaladtak, hogy megtudják, mi történt. A történtek mélyen megrázták a közösséget. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok egyelőre nem keresnek további gyanúsítottakat.

