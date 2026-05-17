Borzalom a családi grillezésen: mentőhelikopter rohant a súlyosan sérült kisfiúhoz

Újabb hátborzongató esetről számolt be Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat. Tragikus fordulatot vett egy békésnek induló családi grillezés, amikor egy tíz év körüli kisfiú súlyos égési sérüléseket szenvedett. A gyermek odalépett a grillsütőhöz, és megemelte annak fedelét, ennek következtében a zárt térben felgyülemlett forró levegő és a hirtelen felcsapó lángok egyenesen az arcába martak.
Rémálommá változott a családi grillezés
A rémült szülők a hatalmas sokk ellenére gyorsan cselekedtek: azonnal megkezdték a kisfiú megégett arcának hűtését, miközben riasztották a mentőket.
A mentésirányítás átlátta a helyzet súlyosságát, ezért több földi egységet és egy mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre. A telefonvonal túlsó végén lévő diszpécserek egyetlen másodpercre sem hagyták magukra a családtagokat, a segítség megérkezéséig folyamatosan diktálták az elsősegélynyújtás lépéseit.
A kiérkező mentők átvették a harcot a gyermek életéért: a szakemberek ellátták a hólyagos égési sebeket, és megkezdték a kisfiú erős fájdalmának csillapítását.
A helyzetet tovább súlyosbította, hogy felmerült a légúti égés gyanúja is, ami életveszélyes állapotot jelenthet, így a mentőknek emelt szintű légútbiztosítást kellett alkalmazniuk.
A kisfiút végül a hősies küzdelem után stabil állapotban, mentőhelikopterrel szállították a legközelebbi kórházba.
