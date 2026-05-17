Borzalom a családi grillezésen: mentőhelikopter rohant a súlyosan sérült kisfiúhoz

Újabb hátborzongató esetről számolt be Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat. Tragikus fordulatot vett egy békésnek induló családi grillezés, amikor egy tíz év körüli kisfiú súlyos égési sérüléseket szenvedett. A gyermek odalépett a grillsütőhöz, és megemelte annak fedelét, ennek következtében a zárt térben felgyülemlett forró levegő és a hirtelen felcsapó lángok egyenesen az arcába martak.

Megemelte a a grillsütő fedelét, a kicsapó láng és a forró levegő csúnyán megégette a kisfiú arcát

Fotó: illusztráció/Pexels

Rémálommá változott a családi grillezés

A rémült szülők a hatalmas sokk ellenére gyorsan cselekedtek: azonnal megkezdték a kisfiú megégett arcának hűtését, miközben riasztották a mentőket.

A mentésirányítás átlátta a helyzet súlyosságát, ezért több földi egységet és egy mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre. A telefonvonal túlsó végén lévő diszpécserek egyetlen másodpercre sem hagyták magukra a családtagokat, a segítség megérkezéséig folyamatosan diktálták az elsősegélynyújtás lépéseit.

A kiérkező mentők átvették a harcot a gyermek életéért: a szakemberek ellátták a hólyagos égési sebeket, és megkezdték a kisfiú erős fájdalmának csillapítását.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy felmerült a légúti égés gyanúja is, ami életveszélyes állapotot jelenthet, így a mentőknek emelt szintű légútbiztosítást kellett alkalmazniuk.

A kisfiút végül a hősies küzdelem után stabil állapotban, mentőhelikopterrel szállították a legközelebbi kórházba.

Forró bográcsba esett egy kislány, mentőhelikopter vitte kórházba

Egy családi hétvége pillanatok alatt vált rémálommá Hajdúszoboszlón. A mentőhelikopter gyors beavatkozása kulcsszerepet játszott abban, hogy a súlyosan megsérült kislány időben kórházba kerüljön.