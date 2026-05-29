Gyárfás Tamást felmenthetik a Fenyő-ügyben

A híres Fenyő-gyilkosság ügyében tavaly áprilisban mondták ki a jogerős ítéletet Gyárfás Tamás felett. Őt felbujtóként 7 év börtönbüntetésre, a híres maffiózót, Portik Tamást pedig életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték a merényletben betöltött szerepe miatt. Gyárfás Tamás tavaly májusban vonult be a kecskeméti börtönbe. Védelme most perújítást kezdeményezett. A Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda a Fővárosi Ítélőtáblához nyújtotta be az indítványt, ami az ügyvédi iroda pénteki közleményéből derült ki a Blikk cikke szerint.

Fenyő Jánost, a Vico sajtóbirodalom vezetőjét 1998. február 11-én, kora este lőtték agyon Budapesten, amikor a saját Mercedesében ült.

A rendőrök évekig keresték a merénylet elkövetőjét. Az ügy sokáig megoldatlan maradt. A nyomozásban 2011 februárjában történt komoly áttörés, amikor magyar kérésre Szlovákiában elfogták Jozef Rohácot. A férfit az Aranykéz utcai robbantással és több más bérgyilkossággal is összefüggésbe hozták, a Fenyő-ügyben pedig azért került a hatóságok látókörébe, mert a DNS-ét megtalálták a gyilkosság helyszínén hátrahagyott sapkában. 2018-ban az ügy újabb szakaszba lépett, amikor a Nemzeti Nyomozó Iroda Portik Tamást és Gyárfás Tamást is meggyanúsította. Az ügyészség egy évvel később bíróság elé állította őket, felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés vádjával.

A védelem most azt állítja, hogy a jogerős ítélet óta olyan, az ügy szempontjából meghatározó bizonyítékokhoz jutottak, amelyeket a korábbi eljárásban nem vizsgáltak meg.

Szerintük ezek azt bizonyítják, hogy Gyárfás Tamás ártatlan, és nem ő rendelte meg Fenyő János megölését.

Az ügyvédi iroda közleményében azt is hangsúlyozták, hogy bár a nyomozás már több mint 20 éve indult, álláspontjuk szerint még a jelentős erőforrásokkal dolgozó Nemzeti Nyomozó Iroda sem tárta fel teljes egészében az ügy minden részletét. A védelem abban bízik, hogy újra megvizsgálják az ügyet, és végleg tisztázódhat, mi történt. A Magyar Úszó Szövetség volt elnökével kapcsolatos perújítási indítványról a Fővárosi Ítélőtábla dönt majd.