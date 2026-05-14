Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin tehetetlen; olyan történt az oroszokkal a fronton, amire 2024 óta nem volt példa

Ezt tudnia kell!

Brutális adatok érkeztek: a lakosság 99 százalékának már a vérében van a gyilkos vegyület

gyász

Elhunyt Füzi Réka, az ELTE Hallgatói Önkormányzatának vezetője

12 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mély megrendüléssel fogadta az egyetemi közösség a fiatal hallgatói vezető halálhírét. A gyász az egész ELTE-t beárnyékolta, miután tragikus hirtelenséggel elhunyt Füzi Réka, az egyetem Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának elnöke.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyászmegemlékezésfüzi rékaelte hallgatói önkormányzatatragédia

Gyász uralkodik az Eötvös Loránd Tudományegyetem közösségében, miután 23 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Füzi Réka, az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának nemrég megválasztott elnöke. A fiatal hallgató aktív közösségszervezőként és elhivatott érdekképviselőként vált ismertté az egyetemen. Az ELTE Hallgatói Önkormányzata közleményben számolt be a tragikus hírről, amely szerint a Budapesten született fiatal nő néhány év alatt meghatározó szereplőjévé vált az egyetemi közéletnek – írta Facebook oldalán az ELTE Hallgatói Önkormányzat.

Beborította a gyász az egész egyetemet
Beborította a gyász az egész egyetemet
Fotó: ELTE Hallgatói Önkormányzat Facebook oldala

A gyász az egész egyetemi közösséget megrázta

A tragédia híre különösen mélyen érintette azokat a hallgatókat és oktatókat, akik személyesen is ismerték Füzi Rékát. Az ELTE Természettudományi Karának környezettan szakos hallgatójaként már elsőévesként bekapcsolódott a hallgatói önkormányzati munkába, később pedig egyre több közösségi és érdekképviseleti feladatot vállalt.

Az egyetem közlése szerint kiemelten fontosnak tartotta a környezettan szakos hallgatók támogatását, emellett mentorként is segítette az elsőévesek beilleszkedését. Az egyetemi programok és közösségi események szervezésében szintén aktívan részt vett.

Füzi Rékát 2026. május 5-én választották meg az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának elnökévé. Az egyetem szerint új feladatát nagy lendülettel és komoly tervekkel kezdte meg, a kollégiumi érdekképviselet fejlesztésén dolgozott egészen haláláig.

Az ELTE Hallgatói Önkormányzata hangsúlyozta azt is, hogy a fiatal vezető kitartása, embersége és közösség iránti elkötelezettsége példaértékű marad mindazok számára, akik ismerték és együtt dolgoztak vele.

Az egyetemi közösség 2026. május 19-én közös megemlékezést tart a Lágymányosi Campus Gömb Aulájában, ahol tisztelegnek Füzi Réka emléke előtt.

Nemrég a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hétköznapjait is beárnyékolta a gyász, miután tragikus hirtelenséggel életét vesztette egyik hallgatója a Zrínyi Miklós Laktanya területén. Bár sajtóinformációk szerint a fiatal tisztjelölt az épület tetejéről zuhant a mélybe, a Magyar Honvédség egyelőre csak a halálhír tényét erősítette meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!