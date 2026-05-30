Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin ultimátumot küldött egy európai országnak – ha rosszul döntenek, Ukrajna sorsára jutnak

Durva

Videón a brutális pesti tömegverekedés a Bajnokok Ligája-döntő előtt

tragédia

Gyászol a művészvilág, tragikus autóbalesetben halt meg a népszerű magyar táncosnő – videó

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Megrázó hír érkezett Ciprusról, ahol egy súlyos közlekedési baleset követelt emberéletet. A tragédia után gyász borult a magyar közösségre és a művészvilágra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tragédiaciprustarcsai helgaközlekedési balesetmagyartények

A felismerhetetlenségig összeroncsolódott autó, szirénázó mentők és kétségbeesett életmentés – drámai jelenetek játszódtak le Cipruson egy súlyos közlekedési baleset után. A tragédia nyomán gyász borult a magyar művészvilágra, miután életét vesztette Tarcsai Helga, a bécsi magyar közösség ismert és szeretett alakja – közölte a szomorú hírt a Ripost.

Tarcsai Helga, TarcsaiHelga, autóbaleset, Ciprus
Gyász: szörnyű autóbaleset áldozata a magyar kulturális élet kiemelkedő alakja, vétlen volt a balesetben
Fotó: Részlet a Tények videójából

A gyász híre megrázta a magyar közösséget

Az 55 éves Tarcsai Helga autóbalesetben halt meg Cipruson. A frontális ütközés akkora erejű volt, hogy az autó eleje szinte teljesen megsemmisült. A magyar nőt a roncsok közül tűzoltók szabadították ki, majd mentővel szállították kórházba.

Az orvosok hosszú ideig küzdöttek az életéért, sérülései azonban olyan súlyosak voltak, hogy már nem tudták megmenteni.

A tragédia híre gyorsan eljutott Ausztriába és a magyar közösségekhez is, ahol sokan ismerték és tisztelték a kulturális életben végzett munkájáért.

Tarcsai Helga hosszú éveken át szolgálta a magyar kultúrát

A szomorú hírt a Napraforgók Néptánc és Népzene Egyesület közölte.

Reggel kaptuk a szomorú hírt, hogy Tarcsai Helga egykori elnökünk tegnap végleg itt hagyott bennünket. Egy tragikus autóbaleset Cipruson az életét követelte

 – írták a közösségi oldalukon.

Tarcsai Helga éveken át meghatározó szerepet töltött be a bécsi magyar kulturális életben. Nemcsak kiváló táncosként, hanem közösségszervezőként is sokan ismerték. Munkájával generációkat kötött össze, és rengeteget tett a magyar hagyományok ápolásáért.

A Tények riportjában Mizsei Richárd, a Napraforgók Néptánc és Népzene Egyesület elnöke beszélt a történtekről.

gyász
Tarcsai Helga meghatározó alakja volt a néptáncegyüttesnek
Fotó: Tények

 

Nem ő volt a hibás, teljesen vétlen volt, egy nagy sebességgel érkező másik sofőr okozta a balesetet 

– mondta.

A beszámoló szerint Tarcsai Helga semmit sem tehetett a tragédia elkerüléséért. Barátai és ismerősei szerint mindig segítőkész, mosolygós és közösségépítő személyiség volt.

Cipruson is aktív tagja volt a helyi magyar közösségnek

Tarcsai Helga néhány évvel ezelőtt költözött Ciprusra, de továbbra sem szakadt el a bécsi magyaroktól. Rendszeresen szervezett kulturális programokat, találkozókat és rendezvényeket, miközben szoros kapcsolatot tartott fenn korábbi táncos társaival is.

Mizsei Richárd szerint nemcsak egy kiváló táncost, hanem egy ikonikus közösségi embert veszítettek el.

A tragédia után családja, két gyermeke, barátai és egykori kollégái is gyászolják. Az autóbalesetben elhunyt nő emléke azonban tovább él azokban, akik ismerték, szerették és együtt dolgoztak vele.

Halál Hortobágy mellett: az autó mintha megolvadt volna az ütközésben

Brutális szerencsétlenség helyszíne volt a Hortobágyot Egyekkel összekötő út. Egy autó fának ütközött a balesetben, egy 60 éves férfi a helyszínen szörnyethalt, 40 éves utasa a roncsokba szorult.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!