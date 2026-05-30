Gyászol a művészvilág, tragikus autóbalesetben halt meg a népszerű magyar táncosnő – videó

A felismerhetetlenségig összeroncsolódott autó, szirénázó mentők és kétségbeesett életmentés – drámai jelenetek játszódtak le Cipruson egy súlyos közlekedési baleset után. A tragédia nyomán gyász borult a magyar művészvilágra, miután életét vesztette Tarcsai Helga, a bécsi magyar közösség ismert és szeretett alakja – közölte a szomorú hírt a Ripost.

Gyász: szörnyű autóbaleset áldozata a magyar kulturális élet kiemelkedő alakja, vétlen volt a balesetben

A gyász híre megrázta a magyar közösséget

Az 55 éves Tarcsai Helga autóbalesetben halt meg Cipruson. A frontális ütközés akkora erejű volt, hogy az autó eleje szinte teljesen megsemmisült. A magyar nőt a roncsok közül tűzoltók szabadították ki, majd mentővel szállították kórházba.

Az orvosok hosszú ideig küzdöttek az életéért, sérülései azonban olyan súlyosak voltak, hogy már nem tudták megmenteni.

A tragédia híre gyorsan eljutott Ausztriába és a magyar közösségekhez is, ahol sokan ismerték és tisztelték a kulturális életben végzett munkájáért.

Tarcsai Helga hosszú éveken át szolgálta a magyar kultúrát

A szomorú hírt a Napraforgók Néptánc és Népzene Egyesület közölte.

Reggel kaptuk a szomorú hírt, hogy Tarcsai Helga egykori elnökünk tegnap végleg itt hagyott bennünket. Egy tragikus autóbaleset Cipruson az életét követelte

– írták a közösségi oldalukon.

Tarcsai Helga éveken át meghatározó szerepet töltött be a bécsi magyar kulturális életben. Nemcsak kiváló táncosként, hanem közösségszervezőként is sokan ismerték. Munkájával generációkat kötött össze, és rengeteget tett a magyar hagyományok ápolásáért.

A Tények riportjában Mizsei Richárd, a Napraforgók Néptánc és Népzene Egyesület elnöke beszélt a történtekről.

Tarcsai Helga meghatározó alakja volt a néptáncegyüttesnek

Nem ő volt a hibás, teljesen vétlen volt, egy nagy sebességgel érkező másik sofőr okozta a balesetet

– mondta.

A beszámoló szerint Tarcsai Helga semmit sem tehetett a tragédia elkerüléséért. Barátai és ismerősei szerint mindig segítőkész, mosolygós és közösségépítő személyiség volt.

Cipruson is aktív tagja volt a helyi magyar közösségnek

Tarcsai Helga néhány évvel ezelőtt költözött Ciprusra, de továbbra sem szakadt el a bécsi magyaroktól. Rendszeresen szervezett kulturális programokat, találkozókat és rendezvényeket, miközben szoros kapcsolatot tartott fenn korábbi táncos társaival is.