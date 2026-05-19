Felfoghatatlan, mit kellett átélniük a gyerekeknek éjszakánként a zárt ajtók mögött

A Ceglédi Járási Ügyészség vádat emelt az ellen a nő ellen, aki a gyanú szerint rendszeresen bántalmazta és teljesen elhanyagolta a gyermekeit – áll az Ügyészség oldalán. Az ügyészség megállapításai szerint az asszony egyedül nevelte alsó tagozatos kisiskolás gyerekét és a mindössze pár hónapos kisbabáját, miközben a mindennapjait az alkoholizálás és a rendszeres kábítószer-fogyasztás határozta meg.

A gyerekek nevelésére teljesen alkalmatlan környezetből emelte ki a hatóság a testvéreket

Veszélyben voltak a gyerekek a drogos bulik alatt

Az anya az otthonukban és az udvaron is rengeteg olyan hulladékot halmozott fel, amely közvetlenül veszélyeztette a kicsik testi épségét, emellett a koraszülött, így különösen fokozott gondoskodást igénylő csecsemője mellett is rendszeresen dohányzott. A házban gyakran rendezett éjszakába nyúló, zajos összejöveteleket, ahol a vendégekkel együtt ittak és kábítószereztek.

Az anya ilyenkor az ittas vagy bódult állapota miatt képtelen volt ellátni a feladatait, ezért a csecsemőt a nagyobbik gyermekére bízta. Éjszakánként a kisbaba sírására így a kisiskolás testvérnek kellett felkelnie, aki emiatt folyamatosan fáradtan, kialvatlanul ment iskolába.

Többször előfordult az is, hogy az ittas vagy kábítószer hatása alatt álló nő a síró kisbabát durván megrázta, trágár szavakkal szidta, és teljesen elhanyagolta anyai feladatait. Az anya az életmódjával és a gondoskodás teljes hiányával súlyosan veszélyeztette mindkét gyermeke értelmi, érzelmi és lelki fejlődését, a tarthatatlan állapotok miatt pedig a hatóságok végül kiemelték a két gyermeket a családból.

A Ceglédi Járási Ügyészség kétrendbeli kiskorú veszélyeztetése miatt állítja bíróság elé a nőt, és azt indítványozta, hogy a bíróság szabjon ki rá letöltendő börtönbüntetést, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, véglegesen szüntesse meg a szülői felügyeleti jogát, valamint tiltsa el minden olyan munkától vagy tevékenységtől, ahol tizennyolc év alatti fiatalokkal kerülhetne kapcsolatba.

Az anya bűnösségéről és a pontos büntetésről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni.