Egyre több gyerek tűnik el a szomszédban, köztük magyarok is

Egyre riasztóbb adatokat közölnek Romániából az eltűnt gyerekekről. A román rendőrség nyilvántartása szerint 2025. május 20. és 2026. május 20. között összesen 10 566 nem felnőttkorú ember eltűnését jelentették be, magyarok is vannak közöttük. A Mentsétek meg a Gyermekeket szervezet közleménye szerint ez hatszázzal több, mint az előző évben, a két évvel korábbi adatokhoz képest pedig már csaknem kétezres növekedést jelent – írja a Maszol.ro.

Az eltűnések jelentős része nem klasszikus értelemben vett nyomtalan eltűnés:

a bejelentések több mint 60 százalékában olyan gyerekekről van szó, akik maguktól hagyták el a nevelőotthont, a bentlakásos iskolát vagy valamelyik szociális ellátóhelyet.

A számok alapján különösen a kamaszok vannak veszélyben. A 14 évnél idősebbek körében egyetlen év alatt több mint 8100 eltűnési esetet rögzítettek. A legfiatalabb korosztály adatai ugyanakkor még megrázóbbak: 82 alkalommal öt év alatti gyerek eltűnését jelentették. A legtöbb bejelentés Bukarestből, illetve Bihar, Konstanca, Giurgiu és Iași megyéből érkezett.

A szakemberek szerint sok eltűnés mögött súlyos családi problémák állnak.

A bántalmazás, az elhanyagolás és a családon belüli erőszak mellett az is szerepet játszhat, ha egy gyerek túl szigorú nevelési közegben él, állandó konfliktusok veszik körül, vagy a szülők alkohol-, illetve drogproblémái miatt nem kap biztonságos otthoni hátteret.

A gyerekek nem egyszerűen elmenekülnek otthonról, hanem valami olyasmit keresnek, amit nem találnak meg otthon”

– fogalmazott Gabriela Alexandrescu, a Mentsétek meg a Gyermekeket ügyvezető elnöke. Szerinte ezért különösen fontos, hogy a család valóban biztonságos közeg legyen a gyerekek számára, mert ahol ezt megkapják, ott jóval kisebb az esélye a szökésnek.

Egész Európában nagy gond a gyerekek eltűnése

A probléma messze nem csak Romániát érinti.

A szervezet adatai szerint Európában évente nagyjából 250 ezer gyerek eltűnését jelentik be. A Missing Children Europe hálózat arra hívja fel a figyelmet, hogy egyre súlyosabb veszélyt jelent a grooming, vagyis az a folyamat, amikor a gyerekeket online vagy személyesen manipulálják, behálózzák, majd olyan helyzetbe sodorhatják őket, amely szökéshez és akár kizsákmányoláshoz is vezethet.