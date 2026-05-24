Egyre több gyerek tűnik el a szomszédban, köztük magyarok is

Egyre riasztóbb adatokat közölnek Romániából az eltűnt gyerekekről. A román rendőrség nyilvántartása szerint 2025. május 20. és 2026. május 20. között összesen 10 566 nem felnőttkorú ember eltűnését jelentették be, magyarok is vannak közöttük. A Mentsétek meg a Gyermekeket szervezet közleménye szerint ez hatszázzal több, mint az előző évben, a két évvel korábbi adatokhoz képest pedig már csaknem kétezres növekedést jelent – írja a Maszol.ro.
Az eltűnések jelentős része nem klasszikus értelemben vett nyomtalan eltűnés:
a bejelentések több mint 60 százalékában olyan gyerekekről van szó, akik maguktól hagyták el a nevelőotthont, a bentlakásos iskolát vagy valamelyik szociális ellátóhelyet.
A számok alapján különösen a kamaszok vannak veszélyben. A 14 évnél idősebbek körében egyetlen év alatt több mint 8100 eltűnési esetet rögzítettek. A legfiatalabb korosztály adatai ugyanakkor még megrázóbbak: 82 alkalommal öt év alatti gyerek eltűnését jelentették. A legtöbb bejelentés Bukarestből, illetve Bihar, Konstanca, Giurgiu és Iași megyéből érkezett.
A szakemberek szerint sok eltűnés mögött súlyos családi problémák állnak.
A bántalmazás, az elhanyagolás és a családon belüli erőszak mellett az is szerepet játszhat, ha egy gyerek túl szigorú nevelési közegben él, állandó konfliktusok veszik körül, vagy a szülők alkohol-, illetve drogproblémái miatt nem kap biztonságos otthoni hátteret.
A gyerekek nem egyszerűen elmenekülnek otthonról, hanem valami olyasmit keresnek, amit nem találnak meg otthon”
– fogalmazott Gabriela Alexandrescu, a Mentsétek meg a Gyermekeket ügyvezető elnöke. Szerinte ezért különösen fontos, hogy a család valóban biztonságos közeg legyen a gyerekek számára, mert ahol ezt megkapják, ott jóval kisebb az esélye a szökésnek.
Egész Európában nagy gond a gyerekek eltűnése
A probléma messze nem csak Romániát érinti.
A szervezet adatai szerint Európában évente nagyjából 250 ezer gyerek eltűnését jelentik be. A Missing Children Europe hálózat arra hívja fel a figyelmet, hogy egyre súlyosabb veszélyt jelent a grooming, vagyis az a folyamat, amikor a gyerekeket online vagy személyesen manipulálják, behálózzák, majd olyan helyzetbe sodorhatják őket, amely szökéshez és akár kizsákmányoláshoz is vezethet.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.