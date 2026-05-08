Az év legforróbb napján a kocsiba zárta gyerekeit a miskolci asszony

Egy asszony veszélybe sodorta gyerekei életét, ám a bíróság ítélete alapján megúszta felfüggesztett büntetéssel. A miskolci anya 2024 egyik legforróbb napján hagyta magára a felforrósodott járműben négy gyerekét, a legkisebb a kiszáradás jeleit mutatta.
Jogerős ítéletet hozott a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság annak az anyának az ügyében, aki 2024. július 11-én, az év egyik legforróbb napján az autóba zárva hagyta négy gyerekét, miközben plazmát adott Miskolc belvárosában – tudatta a Miskolci Törvényszék. A nő egyébként viszonylag olcsón megúszta az ügyet.

Kisgyerekek egy felforrósodott autóban Miskolc belvárosában: az anya víz nélkül hagyta magukra a kicsiket az év legmelegebb napján
Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

Gyerekek a felforrósodott autóban

Érdekesség, hogy a bíróság a három, 10 éven aluli gyermeket nem, csupán a legfiatalabb, a történtek idején 20 hónapos kicsit nevezte sértettnek az ítéletről szóló közleményében.

A nő a bíróság ítélete szerint folyadék nélkül hagyta magára a 9, 5 és 3 éves gyermekeket, valamint a 20 hónapos sértettet. 

Ebben az időszakban III. fokú hőségriasztás volt érvényben, a 35Cº feletti hőmérséklettel 102 éves melegrekord dőlt meg. 

A járókelők a legkisebb gyerek kiszáradás közeli állapotára figyeltek fel, vizet adtak neki és értesítették a rendőrséget. A bíróságon kiderült, hogy a legkisebb gyermeket azóta többször is elhanyagolta az anyja, esetenként olyan súlyosan, hogy kórházi ápolásra szorult.

A terhelt fenti cselekményeivel és súlyos kötelességszegéseivel a sértett testi fejlődését veszélyeztette. A bíróság a vádlottat kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 1 év 8 hónap – 2 évi próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélte. Súlyosító körülmény volt a vádlott büntetett előélete. Enyhítő körülményként értékelte a bíróság a terhelt beismerő vallomását és megbánó magatartását.

 

