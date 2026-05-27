Gyerekekkel teli busz karambolozott frontálisan Encsen, tíz gyerek megsérült

Egy kirándulóbusz és egy kisbusz karambolozott kedden délután Encsen. Egy felnőtt és gyerekek is sérültek, volt, akit kórházba kellett vinni.
Súlyos baleset történt kedden délután a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében lévő Encsen, ahol egy gyerekekkel teli kirándulóbusz és egy kisbusz karambolozott – a képek alapján frontálisan – a Petőfi út és a Bem József út kereszteződésénél. A hatóságok rögtön megkezdték a műszaki mentést és a környék biztosítását. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az encsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kisbuszt, hogy megelőzzék az újabb veszélyhelyzetet. A baleset miatt az érintett útszakaszon fennakadás alakult ki a Boon.hu értesülései szerint

Gyerekeket szállító busz karambolozott Encsen
Súlyos állapotban lévő gyerekek

A karambol Encs egyik forgalmas csomópontjában történt. A helyi hírportál helyszíni információi szerint az ütközésben érintett kirándulóbuszban körülbelül 50 gyerek utazott. 

A buszon ülő gyerekek közül többet is el kellett látni, és a kisbusz egyik utasa is megsérült.

Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya a helyi lappal közölte:

A helyszínről a mentők tíz gyermeket és egy felnőttet szállítottak könnyebb sérülések miatt stabil állapotban kórházba.

A frontális karambol hátterében elsőbbségadási probléma is állhat, a körülmények tisztázása érdekében rendőrségi vizsgálat indult.

Ez is érdekelhei: Három ló csapódott az autójának, nem élte túl az utasa

A Kazincbarcikai Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt. A telephelyéről kiszökött lovai ugyanis a 26-os főúton nekirohantak egy autónak, és halálos balesetet okoztak. Részletekért kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

