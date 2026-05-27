Gyerekekkel teli busz karambolozott frontálisan Encsen, tíz gyerek megsérült

Súlyos baleset történt kedden délután a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében lévő Encsen, ahol egy gyerekekkel teli kirándulóbusz és egy kisbusz karambolozott – a képek alapján frontálisan – a Petőfi út és a Bem József út kereszteződésénél. A hatóságok rögtön megkezdték a műszaki mentést és a környék biztosítását. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az encsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kisbuszt, hogy megelőzzék az újabb veszélyhelyzetet. A baleset miatt az érintett útszakaszon fennakadás alakult ki a Boon.hu értesülései szerint.

Gyerekeket szállító busz karambolozott Encsen

Forrás: MW

Súlyos állapotban lévő gyerekek

A karambol Encs egyik forgalmas csomópontjában történt. A helyi hírportál helyszíni információi szerint az ütközésben érintett kirándulóbuszban körülbelül 50 gyerek utazott.

A buszon ülő gyerekek közül többet is el kellett látni, és a kisbusz egyik utasa is megsérült.

Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya a helyi lappal közölte:

A helyszínről a mentők tíz gyermeket és egy felnőttet szállítottak könnyebb sérülések miatt stabil állapotban kórházba.

A frontális karambol hátterében elsőbbségadási probléma is állhat, a körülmények tisztázása érdekében rendőrségi vizsgálat indult.

A Kazincbarcikai Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt. A telephelyéről kiszökött lovai ugyanis a 26-os főúton nekirohantak egy autónak, és halálos balesetet okoztak. Részletekért kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.