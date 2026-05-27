Gyerekekkel teli busz karambolozott frontálisan Encsen, tíz gyerek megsérült

Súlyos baleset történt kedden délután a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében lévő Encsen, ahol egy gyerekekkel teli kirándulóbusz és egy kisbusz karambolozott – a képek alapján frontálisan – a Petőfi út és a Bem József út kereszteződésénél. A hatóságok rögtön megkezdték a műszaki mentést és a környék biztosítását. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az encsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kisbuszt, hogy megelőzzék az újabb veszélyhelyzetet. A baleset miatt az érintett útszakaszon fennakadás alakult ki a Boon.hu értesülései szerint.
Súlyos állapotban lévő gyerekek
A karambol Encs egyik forgalmas csomópontjában történt. A helyi hírportál helyszíni információi szerint az ütközésben érintett kirándulóbuszban körülbelül 50 gyerek utazott.
A buszon ülő gyerekek közül többet is el kellett látni, és a kisbusz egyik utasa is megsérült.
Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya a helyi lappal közölte:
A helyszínről a mentők tíz gyermeket és egy felnőttet szállítottak könnyebb sérülések miatt stabil állapotban kórházba.
A frontális karambol hátterében elsőbbségadási probléma is állhat, a körülmények tisztázása érdekében rendőrségi vizsgálat indult.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.