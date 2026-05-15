Kigyulladt az M0-son a gyerekkórust szállító busz, mindenük odalett a tűzben

Pénteken kigyulladt és teljesen kiégett egy gyerekkórust szállító autóbusz az M0-áson, Törökbálint térségében. A gyerekek egy kaposvári kórusversenyre indultak. A balesetben senki sem sérült meg, ám a gyerekek személyes holmija a tűz martaléka lett – adta hírül a Sonline.hu.

Teljesen kiégett egy gyerekkórust szállító busz az M0-áson, Törökbálint térségében

Fotó: Sonline.hu

Kiégett a gyerekkórust szállító busz az M0-áson

A tűzoltók két vízsugárral oltották el az égő járművet, a munkálatok ideje alatt teljesen lezárták az érintett pályaoldalt. A Sonline úgy tudja: 50 gyermek utazott a járművön, akik Gödöllőről indultak Kaposvárra. A gyermekek sértetlenül megúszták az esetet, ám személyes tárgyaik, csomagjuk odaveszett.

A Kaposvári Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány elnöke, Kerekesné Pytel Anna kiemelte: a Kicsinyek Kórusainak Országos Fesztiváljára tartottak a gyerekek, amelyet immár negyven éve tartanak meg minden esztendőben. A kaposvári, kétnapos eseményre 350 résztvevőt várnak.

A napokban egy súlyos tűzesethez vonultak ki a tűzoltók Biatorbágyon, ahol egy családi háznál valaki meggyújtott egy gázpalackot.