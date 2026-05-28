Kemény rajtaütés helyszínei voltak csütörtök hajnalban Csongrád és Békés gyermekotthonai, köztük Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató telephelyei: az Országos Rendőrfőkapitányság közlése szerint gyermekbántalmazásról szerzett információk nyomán tartóztattak le több személyt – adta hírül a Délmagyar.hu.
Kommandósok a gyermekotthonnál
Az ORFK szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal indított eljárást ismeretlen tettesek ellen, mivel arról szereztek információkat, hogy állami és egyházi fenntartású gyermekotthonokban sorozatos bántalmazások történtek.
A felderítő munka során 120 tanút hallgattak ki, bizonyítékokat gyűjtöttek és kiderítették: legalább tíz gyermek sérelmére követtek el bűncselekményeket gondozóik, felügyelőik, illetve az intézményvezetők.
A nyomozók szerint a bántalmazott gyermekek bejelentéseit nem vizsgálták ki megfelelően, a vezetők pedig eltussolták ezeket.
A nyomozás során kiskorú veszélyeztetése, személyi szabadság megsértése, testi sértés, emberkereskedelem, gyermekpornográfia, valamint közfeladati helyzettel való visszaélés is felmerült a gyanú szerint.
A rendőrök összesen 14 Csongrád-Csanád és Békés vármegyei helyszínen hajtottak végre elfogásokat és házkutatásokat.
A Tisztítótűznek elnevezett műveletben a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egysége is részt vett, mivel az egyik elkövető hivatásos határvadász volt és szolgálati lőfegyverrel rendelkezik.
A TEK elfogta a határvadászt
A kommandósok Csanádpalotán ütöttek rajta az 55 éves N. Istvánon, aki azonnal őrizetbe vettek. A gyanú szerint a férfi nyolc gyermeket bántalmazott 2018 és 2023 között, amikor egy gyermekotthonban dolgozott. Előfordult, hogy
egy kisfiút torkon rúgott, de olyan eset is volt, amikor egy gyermeket lefejelt, mellkason rúgott és egy alkalommal az igazgatóhelyettes szeme láttára többször a táblába verte a fejét a gondozottnak.
Ugyancsak Csanádpalotán fogták el a 62 éves D. Pálnét, aki a gyanú szeriuunt két gyereket megvert, fojtogatott. Mindkét személyt kiskorú veszélyeztetése miatt hallgatták ki.
A nyomozók rajtaütöttek egy gyermekfelügyelőn, aki tanúja volt a bántalmazásoknak, de nem tett semmit. Bilincs került a csanádpalotai lakásotthon vezetőjének csuklójára, valamint az intézmény szakmai vezetőjére is, akik ezeket az ügyeket eltussolták. Őket közfeladati helyzettel való visszaéléssel gyanúsították meg őket.
Szexuális visszaélések ügyében is nyomoznak
A nyomozók a szegedi, dévaványai és hódmezővásárhelyi gyermekotthonokban is razziát tartottak, ahol eletronikus adathordozókat és iratokat foglaltak le. Tekintettel arra, hogy a bántalmazások mellett szexuális és más típusú visszaélések is történhettek, így 2021-ig visszamenően megvizsgálják azokat az adatokat, amelyek a bántalmazásokkal kapcsolatos vizsgálatok során keletkeztek.
A műveletben a nevelőszülői hálózat is górcső alá került: több esetben szexuális bűncselekmények és bántalmazások is feltárásra kerültek, a KR NNI ezekben az ügyekben feljelentést küldött az illetékes vármegyei rendőr-főkapitányságok részére. Volt olyan ügy, amiben már korábban lépett a hatóság és immár vád alá helyezték a feltételezett elkövetőket.
A hatóság arra kéri az áldozatokat és tanúkat, hogy tegyenek bejelentést a gyermekbántalmazásokról 112-es segélyhívó számon vagy a bejelentes@nni.police.hu e-mail-címen.
A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató közölte: együttműködik a hatóságokkal.