Kemény rajtaütés helyszínei voltak csütörtök hajnalban Csongrád és Békés gyermekotthonai, köztük Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató telephelyei: az Országos Rendőrfőkapitányság közlése szerint gyermekbántalmazásról szerzett információk nyomán tartóztattak le több személyt – adta hírül a Délmagyar.hu.

Gyermekotthonok telephelyein és magánlakásokban is razziát tartott az NNI, gyermekbántalmazás gyanújával vettek őrizetbe több embert

Kommandósok a gyermekotthonnál

Az ORFK szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal indított eljárást ismeretlen tettesek ellen, mivel arról szereztek információkat, hogy állami és egyházi fenntartású gyermekotthonokban sorozatos bántalmazások történtek.

A felderítő munka során 120 tanút hallgattak ki, bizonyítékokat gyűjtöttek és kiderítették: legalább tíz gyermek sérelmére követtek el bűncselekményeket gondozóik, felügyelőik, illetve az intézményvezetők.

A nyomozók szerint a bántalmazott gyermekek bejelentéseit nem vizsgálták ki megfelelően, a vezetők pedig eltussolták ezeket.

A nyomozás során kiskorú veszélyeztetése, személyi szabadság megsértése, testi sértés, emberkereskedelem, gyermekpornográfia, valamint közfeladati helyzettel való visszaélés is felmerült a gyanú szerint.

A rendőrök összesen 14 Csongrád-Csanád és Békés vármegyei helyszínen hajtottak végre elfogásokat és házkutatásokat.

A Tisztítótűznek elnevezett műveletben a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egysége is részt vett, mivel az egyik elkövető hivatásos határvadász volt és szolgálati lőfegyverrel rendelkezik.

A TEK elfogta a határvadászt

A kommandósok Csanádpalotán ütöttek rajta az 55 éves N. Istvánon, aki azonnal őrizetbe vettek. A gyanú szerint a férfi nyolc gyermeket bántalmazott 2018 és 2023 között, amikor egy gyermekotthonban dolgozott. Előfordult, hogy

egy kisfiút torkon rúgott, de olyan eset is volt, amikor egy gyermeket lefejelt, mellkason rúgott és egy alkalommal az igazgatóhelyettes szeme láttára többször a táblába verte a fejét a gondozottnak.

Ugyancsak Csanádpalotán fogták el a 62 éves D. Pálnét, aki a gyanú szeriuunt két gyereket megvert, fojtogatott. Mindkét személyt kiskorú veszélyeztetése miatt hallgatták ki.