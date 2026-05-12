Csákánnyal és késsel végzett feleségével a csömendi gyilkos, mégis sokallja a 15 évet – videóval

A brutális családi tragédia után tovább folytatódik az eljárás a feleségét megölő férfi ügyében. A csömendi gyilkos most a büntetése enyhítéséért harcol – ismerette az eljárás jelenlegi helyzetét a Sonline.hu.
A csömendi gyilkos sokallja a 15 év fegyházat
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség elfogadta a Kaposvári Törvényszék elsőfokú ítéletét, amely 15 év fegyházbüntetést szabott ki a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt.
A vádlott azonban enyhítésért fellebbezett, védője pedig nemcsak enyhítést, hanem eltérő minősítést is kért az ügyben. A főügyészség szerint azonban az elsőfokú ítélet törvényes és arányos volt. Álláspontjuk szerint a kiszabott büntetés megfelel a bűncselekmény súlyának, ezért annak enyhítése nem indokolt.
Ittasan vesztek össze, tragédia lett a vége
Ahogy arról az Origo is beszámolt, a gyilkosság tavaly májusban történt a Somogy vármegyei Csömenden. A házaspár a vádirat szerint együtt italozott az otthonukban, majd anyagi problémáik és a nő féltékenysége miatt ismét veszekedni kezdtek.
A vita során az asszony megütötte a férjét és kiment az udvarra. A férfi követte, megütötte a nőt, majd amikor az a földre került, többször megrúgta és megtaposta.
Csákánnyal és késsel támadt rá
A brutalitás itt azonban még nem ért véget. A férfi ezután egy nyél nélküli csákánnyal, majd egy konyhakéssel támadt a feleségére. Az asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.
A gyilkosság után a férfi autóval elmenekült, azonban Csömend külterületén valaki észrevette, és értesítette a rendőröket. Az állampolgári bejelentés alapján a nyomozók elfogták és őrizetbe vették.
A főügyészség nem enyhítene
A Somogy Vármegyei Főügyészség korábban azt indítványozta, hogy a férfit fegyházbüntetésre ítéljék, és zárják ki a feltételes szabadság lehetőségéből. A Kaposvári Törvényszék elsőfokú ítélete ezt tartalmazta, a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség pedig most azt szeretné elérni, hogy a táblabíróság hagyja helyben az ítéletet.