Megszökött a nőket erőszakoló őrült gyilkos - hajtóvadászat indult 

Andrej Kijko a 2000-es években tartotta rettegésben Szentpétervárt, ahol a Szosznyovszk parkban vadászott nőkre. Áldozatait hátulról cserkészte be, torkukhoz kést szorított, majd úgy tett, mintha csak egy egymásba karoló párként sétálnának az utcán. A nőket megerőszakolta és kirabolta – a zsákmányt pedig a rokonaival és az anyjával osztotta meg –, több áldozatával pedig végzett is. A bíróság 2008-ban két gyilkosság, nyolc nemi erőszak és 11 rablás miatt 22 év börtönre ítélte. Büntetését 2023-ban újabb három évvel meghosszabbították, miután egy korábbi emberölést is rábizonyítottak – írta a Meduza.io.

Megszökött egy rendkívül veszélyes gyilkos

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

Hónapokig elhallgatták a gyilkos szökését

Kijko végül a börtönből szabadult ki, amikor 2024 közepén – hét évvel a büntetése lejárta előtt – szerződést kötött a védelmi minisztériummal, hogy Ukrajnában harcoljon. 2025 januárjában megsebesült, Rosztovban ápolták, majd Kronstadtba szállították rehabilitációra.

Itt még be is perelte a minisztériumot a veteránoknak járó kifizetések miatt, ám a kereseteit elutasították vagy figyelmen kívül hagyták.

A hatóságok egészen 2026 májusáig eltitkolták, hogy a veszélyes bűnöző megszökött. Bár a szökés egyes források szerint már 2025 nyarán vagy kora őszén megtörtént, a rendőrséget csak a legvégső pillanatban értesítették. A hadsereg és a rendőrség között komoly feszültséget okozott a mulasztás, de a bűnügyi nyomozók mostanra teljes erőkkel indították meg a keresést.

