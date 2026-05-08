Veszélyes gyilkos járkál köztünk, mutatjuk a fotóját!

Egy 18 éves diáklánnyal a 39 éves, pelbárthidai Bóné József Zsolt végezhetett, aki szökésben van, és nagy erőkkel keresik a Maszol.ro értesülése szerint. Hogy a feltételezett gyilkost minél hamarabb elfoghassák, közúti ellenőrzőpontokat állítottak fel, nyomkövető kutyákkal kutatják át a környéket, és drónokat, valamint helikoptert is bevetettek a romániai rendőrök.

Bóné József Zsolt a gyilkossággal gyanúsított férfi Forrás: Maszol / román rendőrség

Emellett a határőrséget is értesítették, a lakosságtól pedig azt kérik, aki felismeri a képen látható férfit, vagy tud valamit arról, hová menekült, azonnal hívja a 112-es segélyhívót, vagy tegyen bejelentést a legközelebbi rendőrőrsön.

Külön figyelmeztettek arra, hogy senki ne próbáljon kapcsolatba lépni a körözött férfival.

Korábban is ölt már embert a pelbárthidai gyilkos

A gyilkosság pontos körülményeiről nem közöltek túl sok részletet. Annyit lehet róla tudni, hogy az áldozat egy 18 éves diáklány, aki egy pelbárthidai farmon töltötte az iskolai gyakorlatát. A holttestére pedig egy helyi lakos talált rá egy mezőn. Elvágták a torkát. A román magyar hírportál szerint a feltételezett gyilkost korábban már elítélték emberölés miatt.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.