A CIA titkos trükkje: így szedik ki az információt bárkiből

Egy korábbi CIA-s profilozó elárulta a nyilvánosság számára, milyen pszichológiai trükkökkel lehet rávenni valakit arra, hogy magától áruljon el fontos információkat. A módszer egy gyilkos kihallgatásánál is működik. Nem egyenes kérdésekkel kell sarokba szorítani az illetőt, hanem szándékosan valami akkora képtelenséget kell állítani, hogy ő maga akarja kijavítani a hibát a Bors cikke szerint.

Egy gyilkos is mindent bevallana neked ezzel technikával, hát még a pasid, aki megcsalt (illusztráció, MI–generált kép)

A technika lényege, hogy a vallatott fél közben nem is érzi klasszikus értelemben vett kihallgatásnak a beszélgetést. Ha valakit közvetlenül támadnak egy kérdéssel, az agya azonnal védekezni kezd, és bezárkózik.

Ezt kerüli meg az úgynevezett elicitation, vagyis a rejtett információszerzés módszere.

A trükk pofonegyszerű: kérdések helyett szándékosan téves, akár nevetséges állítást kell tenni. Az emberi egó nehezen viseli, ha valaki látványosan rosszul tud valamit, ezért sokan ösztönösen javítani kezdenek — és közben olyan részleteket is elárulnak, amelyeket egy direkt kérdésre talán sosem mondanának ki. Chase Hughes ezt a pimasz, a hírszerzés világában is ismert módszert a világ egyik legnépszerűbb podcastjában mutatta be. Az emberi viselkedés elemzésével foglalkozó szakértő két évtizedig szolgált az amerikai haditengerészetnél. Ezalatt elit katonákat, rendőröket és titkosszolgálati szakembereket képzett ki profilozásra, hazugságfelismerésre, és tanított kihallgatási technikákra.

A kijelentések mindig sokkal jobbak, mint a nyers, célzott kérdések, mert az ember így úgy érzi, mintha önként ajánlaná fel az információt. A harmadik szint a hitetlenkedés. Tegyük fel, meg akarom tudni, hogy most jöttél-e vissza a szabadságodról, de egyetlen kérdőjelet sem akarok használni. Mondjuk elmegyünk vacsorázni és azt mondom: »úgy nézel ki, mint aki most jött vissza a nyaralásból«. Te meg rögtön rávágod: »nem, valójában ezt, ezt és ezt csináltam«”

– mondta Hughes a The Diary of a CEO című podcastben.

Így tudhatod meg, hogy valaki tényleg gyilkos-e

A profilozó szerint a hidegháború idején a szovjet ügynököknek sokszor döbbenetesen könnyű dolguk volt, ha katonai információkat akartak kiszedni egy fiatal amerikai tengerészből. Hughes egy példát is felidézett: egy 19 éves kadét a kikötői előadások közötti szünetben a bárpultnál lazított, amikor az ügynökök odaléptek hozzá, nem fenyegetően, hanem hétköznapi figuráknak álcázva, laza hawaii ingben.

Nem kérdezősködni kezdtek, hanem szándékosan rossz információt dobtak be.

A fennmaradt jelentés szerint valami olyasmit állítottak, hogy a német tengeralattjárók könnyedén lehagyják az amerikaiakat, mert az ő hajócsavarjaik 22 láb átmérőjűek, míg az amerikai tengeralattjáróké csak 18 láb. A fiatal tengerész egója ekkor felülírta a kiképzésen tanult óvatosságot: ahelyett, hogy hallgatott volna, azonnal tiltakozni kezdett, majd csak azért, hogy kijavítsa az álcázott kémek tévedését, olyan részleteket is elárult, amelyeket nem lett volna szabad kimondania.

A korrekciós csapda: ha egy konkrét adatra vagy időpontra vagyunk kíváncsiak, nem feltétlenül közvetlen kérdéssel érdemes próbálkozni. A módszer lényege, hogy szándékosan téves vagy túlzó állítást dobunk be, amelyet a másik fél ösztönösen ki akar javítani. Mondhatjuk például ezt: „Olvastam egy cikket az interneten, hogy ebben a boltban minden dolgozó órabérét 5000 forintra emelték. Ez csodálatos!”. A beszélgetőpartnerünk ilyenkor könnyen ráharap a csalira: „Egy frászt, én 1700-at keresek!” – és máris elárulta azt az információt, amelyet direkt kérdésre talán nem mondott volna ki.

A kamu profilozás: ha valakiről többet akarunk megtudni, a technika szerint úgy kell tenni, mintha már lenne róla egy kész képünk. Például: „Úgy gondolom, te egy olyan ember vagy, aki csak specialty kávét iszik". Erre a másik fél jó eséllyel azonnal pontosítani kezd, és már mondja is a részleteket: „Pedig csak a legolcsóbbat veszem és tejszínt szoktam belerakni".

A „sávos szűkítés" — vagyis braketizáció: ha egy konkrét számra szeretnénk ráközelíteni, egy tág, pontatlan becsléssel lehet reakciót kiváltani. Ha például egy állásinterjún azt mondjuk, hogy szerintünk egy adott pozíció bére valahol 390 ezer és 590 ezer forint között lehet, a másik fél könnyen késztetést érezhet arra, hogy kijavítsa a becslést, és ezzel pontosabb adatot áruljon el.

A „lefogadom, hogy..." formula: bizonytalan helyzetben ez is működésbe hozhatja a másik fél javítási reflexét. Ha például egy kávézóban azt mondjuk a partnerünknek: „Lefogadom, hogy utálod a kávét", a másik fél nagy eséllyel azonnal védekezni vagy pontosítani kezd. Ha pedig rábólint, tovább lehet vinni a gondolatot: „Olyan típusnak tűnsz, aki tisztán szereti inni a kávét...". Erre érkezhet a büszke válasz: „Igen! Semmi krémpor, semmi cukor!". A módszer lényege itt is ugyanaz: a másik fél nem kérdésre, hanem egy kijavítandó állításra reagál.