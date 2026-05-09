Véres ruhája buktatta le a repceföldön bujkáló gyilkost

Nem jutott messzire a tetthelytől a pelbárthidai gyilkos, akire egy repceföldön találtak rá a hatóságok. A Bihoreanul beszámolója szerint a férfi egyik lába megsérült, a ruhája pedig véres volt. Nem sokkal később egy kést is találtak, amelyet a gyilkosság eszközének tartanak. A Maszol.ro azt írja, a férfi beismerte a tettét, és a rendőröknek elmondta, hogy többször megszúrta a lányt a torkánál.

Bóné József Zsolt a gyilkossággal gyanúsított férfi, korábban is ölt már a pelbárthidai gyilkos

Ahogy az Origo is megírta, a 18 éves diáklány halálával a 39 éves, pelbárthidai Bóné József Zsoltot gyanúsítják, akit nagy erőkkel kerestek mostanáig. A romániai rendőrök közúti ellenőrzőpontokat állítottak fel, nyomkövető kutyákkal fésülték át a környéket, és a kutatásba drónokat, valamint helikoptert is bevontak. A határőrséget is riasztották, a lakosságtól pedig azt kérték, aki felismeri a képen látható férfit, telefonáljon. A hatóságok külön felhívták a figyelmet arra, hogy senki ne próbáljon kapcsolatba lépni a körözött férfival.

Korábban is ölt már a pelbárthidai gyilkos

A brutális gyilkosság részleteiről egyelőre kevés információt hoztak nyilvánosságra. Az áldozat egy pelbárthidai farmon töltötte az iskolai gyakorlatát. A holttestére egy helyi lakos bukkant rá egy mezőn, elvágták a torkát. A romániai magyar hírportál szerint a feltételezett gyilkost korábban már elítélték emberölés miatt.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.



