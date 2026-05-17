Fegyvere van és veszélyes: a sátán hívének vallja magát a visszaeső gyilkos

Szörnyű tragédia sokkolja a horvátországi Drniš település lakóit: szombat este brutális kegyetlenséggel meggyilkoltak egy mindössze 19 éves pizzafutárt. A fiatalember épp a házhoz rendelt ételt szállította ki, amikor a gyanú szerint a megrendelő fegyvert rántott, és hidegvérrel lelőtte. A fiú olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A horvát rendőrség hajtóvadászatot indított a gyilkos, az 50 éves Kristijan Aleksić ellen – írja a 112Press.

Fotó: Policijska uprava šibensko-kninska

Sátánista múlttal rendelkezik a visszaeső gyilkos

Nem ez az első eset, hogy a férfi vért ontott, múltja hátborzongató részleteket rejt. 1994-ben, mindössze 18 évesen brutális kegyetlenséggel, 17 késszúrással mészárolt le egy 22 éves nőt. A gyilkosságot évekkel később, 25 éves korában ismerte be a hatóságoknak. Akkor sokkoló vallomást tett: a sátán hívének vallotta magát.

Aleksić súlyos indulatkezelési problémákkal küzd, a környezetére nézve rendkívül veszélyes. Idén már egy verekedésbe is keveredett.

Senki ne próbálja megállítani!

A horvát rendőrség hajtóvadászatot indított ellene, és a lakosság segítségét kérik. Ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy aki látja, vagy felismeri a képen látható férfit, semmiképpen ne próbálja meg feltartóztatni, hanem azonnal értesítse a hatóságokat.

A rendőrség információi szerint Kristijan Aleksić nemcsak kiszámíthatatlan és agresszív, de lőfegyverekkel és robbanóanyaggal is rendelkezhet.

