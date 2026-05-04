Vérbe fojtott szerelem: a nyíregyházi gyilkos most a börtönből osztja az észt

Egy megszállottságból született tragédia rázta meg évekkel ezelőtt a vármegyeszékhelyt. A nyíregyházi gyilkos, egy orvos hidegvérrel végzett plátói szerelmével, majd a nő férjét is fejbe lőtte – írja a Bors.

Nyíregyházi gyilkos: fejlövések a gyerekek szeme láttára

A történtek 2016 szeptemberében zajlottak, amikor az 54 éves tüdőgyógyász főorvos, Dan S. fegyverrel érkezett a házaspár otthonához Nyíregyházán a Friss utcában. A támadás során a 40 éves R. Máriát és férjét, a 49 éves R. Lászlót is fejbe lőtte.

Az asszony a helyszínen életét vesztette, míg a férfi túlélte a támadást, azonban maradandó sérüléseket szenvedett.

A legmegrázóbb részlet, hogy mindez a házaspár hétéves ikergyermekei, Lea és Lázár szeme láttára történt. A gyerekek a vérben úszó házból kimenekültek, és a szomszédoktól kértek segítséget.

Megszállottság vezetett a vérengzéshez

A férfi korábban a nyíregyházi kórházban dolgozott, ott ismerkedett meg áldozatával. Szerelemre lobbant a nő iránt, azonban a kapcsolat egyoldalú volt, mivel kiszemeltje visszautasította a közeledését.

A férfi ezt nem tudta feldolgozni, ezért nem sokkal később a feketepiacon fegyvert szerzett, majd biciklivel a családi házhoz ment, ahol végrehajtotta a brutális támadást.

Menekülés és életfogytiglan

A lövöldözés után Dan S. Romániába, Kolozsvárra menekült, ahol később elfogták. Először ott ítélték el fegyverrel kapcsolatos bűncselekmények miatt, majd az ügy Magyarországra került.

A magyar bíróság végül életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte, azzal a feltétellel, hogy legkorábban 30 év után szabadulhat feltételesen.

Megkattant a börtönben

A férfi már korábban is problémás volt: agresszív viselkedése miatt több konfliktusba is keveredett, mind a munkahelyén, mind a börtönben. Cellatársaival rendszeresen összeveszett, és a fegyőrökkel sem működött együtt.

A beszámolók szerint a börtönévek alatt mentális állapota tovább romlott. Többször öngyilkos gondolatokról beszélt, és folyamatosan panaszkodott.

Döbbenetes levelek a rácsok mögül

A Bihoreanul szerint a most 64 éves férfi legutóbb a román kormánynak írt levelet. Ebben bizarr elképzeléseket vázolt fel, többek között arról, hogyan lehetne a börtönrendszert átalakítani.