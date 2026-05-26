Hatalmas színjáték előzte meg az angyalföldi gyilkosságot

Három évvel lányuk elvesztése után a Fővárosi Törvényszék folyosóján végre szembenézhettek a gyászoló szülők az angyalföldi gyilkossággal vádolt T. Róberttel – közölte a Blikk.hu. Miközben a házaspár feszülten várakozott a kedd reggeli tárgyalás előtt, a gyermekük életét kioltó férfi alig pár méterre ácsorgott tőlük a büntetés-végrehajtás maszkos kommandósainak gyűrűjében.

Zárt ajtók mögött vette kezdetét a megrázó angyalföldi gyilkosság tárgyalása

Így manipulálta áldozatát az angyalföldi gyilkos

A vád szerint az adósságspirálba keveredő, rendszeresen kaszinózó és a munkáját is elveszítő T. Róbert elképesztő hazugságokkal manipulálta partnerét, Petrát, akivel végül könyörtelenül végzett:

a nőt többször fejbe verte egy kalapáccsal, majd fölé térdelve fojtogatni kezdte, végül négyszer nyakon szúrta, a menekülni próbáló áldozat fejére pedig még egy párnát is rányomott.

A keddi tárgyaláson a bíróság tanúként hallgatta meg az áldozat édesanyját és édesapját. Zumbok Gabriella bírónő a tárgyalás elején közölte, hogy a reggeli órákban a családtagok jogi képviselője indítványozta a zárt tárgyalás elrendelését, vagyis a sajtó és a hallgatóság kizárását a meghallgatás idejére.

A bírónő azzal indokolta a döntést, hogy a szülőket borzalmas megrázkódtatás érte, és a történtekről most először kell beszélniük a gyilkos jelenlétében, így a zárt ülés biztosítja, hogy a bíróság a megfelelő bizonyítékokat tudja kinyerni a vallomásokból.

Az újságíróknak emiatt el kellett hagyniuk a termet, jóllehet az áldozat édesanyja, Ibolya három hónappal ezelőtt, egy korábbi tárgyalási szünetben már részletesen és könnyeivel küszködve mesélt a Blikknek lánya életének utolsó időszakáról.

Az édesanya akkor felidézte, hogy bár Petrának volt egy budapesti albérlete, alapvetően a vidéki szülői házban élt, és fővárosi munkahelyéről nagyrészt otthonról dolgozott.

A tragédia napján, 2023. július 13-án valójában nem is kellett volna Budapesten tartózkodnia, T. Róbert azonban egy aljas hazugsággal csalta fel a fővárosba. Ibolya hangsúlyozta, hogy lánya alig két hónapja alkotott egy párt a férfival, sosem költözött hozzá, és nem volt az élettársa.

Petra utoljára július 2-án utazott haza a szüleihez, mivel a család négyes nyaralásra készült a két lányukkal. Július 5-én T. Róbert meglátogatta Petrát a szülői házban azzal a tervvel, hogy egy hétig marad, és csak 12-én utazik vissza egyedül. Két nappal a tervezett távozás előtt azonban a férfi váratlanul azt hazudta, hogy édesanyja infarktust kapott, és válságos állapotban, csövekkel a testében fekszik a kórházban. Megkérte Petrát, hogy tartson vele a nehéz helyzetben, amibe a lány beleegyezett.

A szülők maguk vitték fel autóval a fiatalokat a kórházhoz, ahova a férfi egyedül ment be, majd nem sokkal később egy hatalmas színjáték keretében, sírva borult Petra nyakába, amit a férfi a bíróságon is kitalációnak ismert el. A szülők ezután T. Róbert albérletéhez vitték őket azzal a megbeszéléssel, hogy Petra két nap múlva hazatér. A vidéki család ezalatt folyamatosan aggódott a férfi állítólagos beteg édesanyjáért, amiről T. Róbert részletes beszámolókat is küldött, miközben a valóságban kaszinóban járt.

Bár Petrának július 12-én kellett volna hazautaznia, a férfi a munkahelyénél felkereste, ebéd közben tovább manipulálta, és rávette, hogy maradjon még egy éjszakát támogatni őt. Petra telefonon egyeztetett az édesanyjával, hogy a másnap reggeli vonattal indul haza, ám július 13-án hajnali négy órakor T. Róbert brutális kegyetlenséggel kivégezte őt. Az édesanya elmondása szerint a férfi betegesen féltékeny volt, ellenzett minden olyan programot, amit Petra nélküle vagy a testvérével szervezett, és a családi nyaralást is rossz szemmel nézte, ami miatt a lány már a szakítást tervezte. A tragédia után a szülők számára az is kiderült, hogy T. Róbertnek már a megismerkedésükkor sem volt munkája, noha céges laptoppal a kezében otthoni munkavégzést színlelt náluk.

A férfinak többmilliós adóssága volt, és a nyomozás adatai szerint aznap, amikor áldozatát a fővárosba csalta, azt az üzenetet küldte a hitelezőinek, hogy július 13-án délelőtt, vagyis a gyilkosság napján megadja a pénzt.

Az édesanya sérelmezte azt is, hogy a csaknem két évig tartó nyomozás során a rendőrség egyszer sem hallgatta ki őt vagy a férjét, pedig a hatóságok tudták, hogy a gyilkosságot megelőző hetet a gyilkos az ő otthonukban töltötte.