Összevesztek a cigarettafüst miatt, a budapesti társasház folyosóján vérzett el a megkéselt lakó

A Fővárosi Törvényszéken szigorú biztonsági intézkedések mellett, kéz- és lábbilincsben kísérték a tárgyalóterembe azt a XIII. kerületi férfit, aki ellen azért folyik eljárás, mert 2024 júliusában egy brutális konfliktus során kioltotta szomszédja életét. A folytatólagos tárgyalás tanúk meghallgatásával és a helyszíni kamerafelvételek elemzésével zajlott, melynek során Sz. László nyíltan elismerte, hogy a lakásából kiáramló cigarettafüst miatti korábbi súrlódások és viták vezettek a gyilkossághoz. A bíróságon az is kiderült, hogy a férfi milyen fenyegető és durva szavakat kiáltott a halálosan megsebzett, vérző áldozatának az angyalföldi társasház folyosóján – írta a Borsonline.hu.

A brutális gyilkosság helyszíne, ahol a szomszédok közötti vita végletesen elfajult

Kamera rögzítette a gyilkosságot

A tragédiába torkolló szomszédháború egy egyébként csendes és tiszta lakóközösségben zajlott, ahol a legfelső szinten lakó áldozat, Z. László, valamint az első emeleten élő nyugdíjas pár, Sz. László és élettársa, Krisztina, már hónapok óta feszült viszonyban álltak egymással. A felső szomszéd rendszeresen sérelmezte, hogy a pár állandóan nyitva hagyja a lakásajtót, így a terjengő dohányfüst elviselhetetlenné teszi a lépcsőházat és feljut az ő otthonába is. A bűncselekmény napján ugyanez a vita lángolt fel újra:

a felső szomszéd először az asszonnyal veszett össze, majd amikor felment az első emeletre, a gyilkos egy harmincegy centiméteres húsvágó késsel rontott ki a lakásából, és azonnal halálra szúrta őt.

A lakókörnyezetben élők korábbi vallomásaikban megerősítették a folyamatos ellenségeskedést, az áldozatot pedig agresszív, kötekedő emberként jellemezték. Ezt a bíróság előtt az áldozat fia is alátámasztotta, aki elmondta, hogy bár nem tartotta a kapcsolatot az apjával, a sajtóból értesült a haláláról, de tudott a füst miatti vitákról és a lakók panaszaival is tisztában volt.

Mivel a gyilkos élettársa a tragédia után elveszítette az otthonát és hajléktalanná vált, így nem tudták tanúként beidézni, ezért a hatóságok a korábbi rendőrségi vallomását olvasták fel. Ebben a nő kifejtette, hogy a felső szomszédot senki sem kedvelte a házban, és aznap, miután a párja sörözött, ő csak azért nyitotta ki a bejárati ajtót, hogy huzatot csináljon. Mire a nő a szemétlevitelből visszatért a folyosóra, a párja már megkéselte a reklamáló szomszédot.

A tárgyaláson bemutatott kamerafelvételek cáfolhatatlanul bizonyították a támadás hirtelenségét és azt, hogy Sz. László kérdés nélkül szúrt. A videón látszik, hogy a felső szomszéd feldúltan telefonál a folyosón a füst miatt, majd az első emeleten kiabálás tör ki, a vádlott pedig kilépve az ajtón azonnal, háromszor sújtott le a késsel, miközben azt ordította a sértettnek, hogy „Véged van g***i!”.

Az áldozat még kétségbeesetten segítségért kiáltott, de mire a mentők megérkeztek, már nem tudtak rajta segíteni, és a folyosón elvérzett. A vetítés után a gyanúsított hidegfejű beismeréssel emlékezett vissza a történtekre, elmondva, hogy egyetlen pillanat alatt döntött, és azért célozta meg szándékosan a férfi torkát, mert tudta, hogy azt a részt a szomszédja nem fogja tudni védeni az ütésekkel szemben.

Az igazságügyi vizsgálatok végül azt is kimutatták, hogy a tragédia pillanatában

a késelő férfi szervezetében alkohol,

míg az elhunyt áldozatéban amfetamin volt,

az ügyészség pedig letöltendő börtönbüntetés kiszabását kérte a támadóra.