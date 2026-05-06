Gyilkosságra készült a szakítás után: vascsővel akarta agyonverni volt barátnőjét

A szakítás után teljesen megszállottá vált egy Pest vármegyei férfi, aki képtelen volt feldolgozni, hogy véget ért a kapcsolata. A gyilkosság előkészülete miatt most a bíróság előtt felelhet a férfi, aki vascsővel akarta megölni volt barátnőjét – tette közzé a Pest Vármegyei Főügyészség.

Gyilkosság előkészülete miatt emeltek vádat

Fotó: Police.hu

A gyilkosság tervét egy ismerősének is elmondta

A vádirat szerint a vádlott és a sértett között szerelmi kapcsolat alakult ki, azonban a nő 2025 májusában szakított a férfival. A vádlott ezt nem tudta elfogadni, ezért zaklatni kezdte volt barátnőjét: személyesen és telefonon is kereste, miközben többször megfenyegette őt és a lányát is. A nyomozás szerint egy idő után elhatározta, hogy megöli a nőt.

Terve végrehajtásához egy csaknem 50 centiméteres vascsövet készített be az autója csomagtartójába. A vádirat szerint azzal akarta agyonverni volt párját.

A férfi 2025. május 29-én egy ismerősének is beszélt a tervéről, és közölte vele, hogy két nappal később a vascsővel végez a nővel.

Egész nap exe házát figyelte

A vádlott 2025. május 30-án nem ment dolgozni. Ehelyett egész nap az ingatlanjáról figyelte a tőle mintegy ötven méterre lakó nő házát, és csak a megfelelő pillanatra várt.

Az ismerős végül értesítette a rendőrséget, és részletesen beszámolt a férfi kijelentéseiről. A kiérkező rendőrök azonban nem találták otthon a vádlottat, mert addigra már egy közeli ingatlanból figyelte a környéket, és észrevette az őt kereső hatóságokat.

A többszörösen büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősülő férfi végül másnap feladta magát a rendőrségen.

A Pest Vármegyei Főügyészség emberölés előkészületének bűntette miatt emelt vádat ellene. Az ügyben a Budapest Környéki Törvényszék hoz majd döntést.

