Drogos rémálom torkollott kettős tragédiába: nem kegyelmezett a bíró a fonói gyilkosnak

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
Tényleges életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte a Kaposvári Törvényszék azt a férfit, aki tavaly márciusban egy bottal támadt rá áldozataira a Somogy vármegyei Fonó településen. A nem jogerős ítélet szerint a férfi két embert megölt, egy harmadikat pedig súlyosan megsebesített a gyilkosság során.
A bíróság közleménye szerint a vádlottat több ember sérelmére, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és egyéb bűncselekmények miatt ítélték el. A brutális gyilkosság elkövetőjét a főbüntetés mellett véglegesen eltiltották a járművezetéstől, valamint kötelezték a hatmillió forintos bűnügyi költség megtérítésére is – írta a Bors.

Akácbottal követte el a gyilkosságot egy férfi
Fotó: KATRIN BOLOVTSOVA /pexels

Életfogytiglant kapott a fonói botos gyilkosság elkövetője

A drogfüggőségtől és hallucinációktól vezérelt elkövető 2025 márciusában valóságos mészárlást rendezett a Somogy vármegyei Fonó településen. A zavart férfi egy akácfa bottal előbb egy idős asszonyra támadt rá, majd a helyi bolt eladóját verte olyan brutálisan fejbe, hogy az áldozat a helyszínen meghalt. A támadó végül a bevételt magához véve, az áldozata autójával menekült el, ám a rendőrök egy balesetet követően Siófokon elfogták. Az elsőként bántalmazott nő is életét vesztette a kórházban. 

A vádlott és védője enyhítésért fellebbezett a nem jogerős ítélet ellen, így a kegyetlen gyilkos sorsa így a Pécsi Ítélőtáblán dőlhet el véglegesen.

