Döbbenetes, mit találtak egy gyöngyösi autó csomagtartójában

A 2022 szeptemberében eltűnésként indult gyöngyösi eset Heves vármegye egyik legbrutálisabb gyilkosságává vált. A bűncselekmény áldozata egy 23 éves, kétgyermekes családapa volt, akit a rendőrség kezdetben hatalmas erőkkel, közel 150 fővel, drónokkal és keresőkutyákkal próbált felkutatni – írta a Heol.hu.

Agyonlőtték üzlettársukat, holttestét csomagtartóba tették a gyilkosság gyanúsítottjai

Újabb részletek a gyöngyösi gyilkosság tárgyalásán

A keresés végül tragikus eredménnyel zárult, amikor az elhunyt férfi holttestét egy Gyöngyösön parkoló autó csomagtartójában találták meg, miután a környéken élők a terjengő szag miatt értesítették a hatóságokat.

A TV2 Tények legfrissebb beszámolója szerint az elkövetés módja különös kegyetlenségről tanúskodik:

a gyilkosok biztosra akartak menni, ezért több lövést adtak le az áldozatra, majd a biztonság kedvéért egy gyorskötözővel a nyakán fojtogatták is a férfit. Az emberöléssel egy testvérpárt gyanúsítanak, akiket rövid időn belül őrizetbe vettek a nyomozók.

A gyilkosság hátterében a sajtóhírek szerint jelentős, többmilliós tartozás állhatott. A bírósági tárgyaláson nemrégiben a gyanúsítottak testvérét hallgatták meg tanúként, akinek korábbi vallomását a bíró olvasta fel. Ebben a rokon megerősítette a pénzügyi elszámolási vitákat, kiemelve, hogy az áldozat neki is fizetett negyvenezer forintot egy korábbi tartozás fejében közvetlenül a tragédia előtt.