Így buktak le a gyöngyösi építőipari vállalkozó gyilkosai

Újabb fejezetéhez érkezett az Egri Törvényszéken az a megrázó büntetőper, amely egy évekkel ezelőtti, hidegvérű gyöngyösi gyilkosság részleteit tárja fel. A vád súlyos, hiszen előre kitervelten elkövetett emberölés és lőfegyverrel való visszaélés miatt kell felelniük az érintetteknek – számolt be a Heol.hu. Bár az április 30-i tárgyalástól sokan döntést vártak, az ítélethirdetés még várat magára. Hoszné dr. Nagy Tímea, a törvényszék sajtószóvivője tájékoztatása szerint további tanúk meghallgatása vált szükségessé, így a bíróság elnapolta az ülést.

Agyonlőtték üzlettársukat, holttestét csomagtartóba tették a gyilkosság gyanúsítottjai

Sötét titkok a gyöngyösi gyilkosság mögött

A tragédiához vezető út egy közös építőipari vállalkozással indult, de a tiszta üzletmenetet hamar felváltotta a sötétebb oldal. Két gyanúsított a hatból a legális munkák mellett fiktív számlázással igyekezett extra profithoz jutni, amibe üzlettársukat, a későbbi áldozatot is belerángatták. Azonban a könnyű pénz helyett csak egyre mélyülő adósságspirálba kerültek, a felhalmozott tartozások és a partnerek közötti bizalmatlanság pedig végül kezelhetetlenné vált. A vádhatóság szerint a gyilkosok ekkor döntöttek úgy, hogy kiiktatják társukat.

Egy előre megbeszélt találkozóra fegyverrel érkeztek, ahol több lövést adtak le az áldozatra, majd a biztonság kedvéért egy gyorskötözővel a nyakán fojtogatták is a férfit. A holttestet az autó csomagtartójába rejtették, azzal a céllal, hogy később eltüntessék, azt a látszatot keltve, mintha a férfi a közös pénzzel együtt egyszerűen felszívódott volna.

A tervbe azonban hiba csúszott és a holttestet még azelőtt megtalálták, hogy végleg megszabadulhattak volna tőle, így a rendőrség azonnal forró nyomon indulhatott el. Amikor a nyomozók már a tettesek nyomában voltak, egyikük kétségbeesett lépésre szánta el magát: a letartóztatásban levő gyanúsított megpróbálta eltüntetni a legfontosabb bizonyítékot. Ez úgy történt, hogy

egy rejtjelezett üzenetet csempészett ki a társának, amelyben utasította őt, hogy egy másik elkövetővel együtt tüntessék el a gyilkos fegyvert. Bár a titkos kódot megfejtették és a pisztolyt elszállították, a bűntársak akciója kudarcba fulladt, mivel a hatóságoknak sikerült felkutatniuk és lefoglalniuk a lőfegyvert.

A nyomozás feltárta a fegyverbeszerzés hátterét is, amelyben egy ember segített, egy másik pedig közvetítőként vett részt az emberölésben. Mivel egyikük sem rendelkezett fegyvertartási engedéllyel, a lőfegyverhez kapcsolódó bűncselekmények tovább súlyosbították a vádakat.