Saját anyja lökte a gyilkos karmai közé a Sóstón meggyilkolt kislányt

Mi is beszámoltunk arról, hogy a Nyíregyházi Törvényszéken nemrégiben életfogytig tartó fegyházbüntetést kértek a 32 éves B. D.-re, aki a Sóstói-erdőben hidegvérrel megfojtotta a gondjaira bízott kislányt, aki ijedtében azt hazudta, hogy terhes tőle. A mostani tárgyaláson a tragédia egy másik, szintén megrázó szála került napvilágra. A Szon.hu számolt be arról, hogy a brutális gyilkosság áldozatává vált gyerek és négy testvére milyen elképzelhetetlenül elhanyagolt, pokoli körülmények között kényszerült élni Tiszarádon az anyjuk mellett.

Pokoli körülmények a házban: kosz, éhezés és rettegés

A bíróságon távmeghallgatással, anonim módon hallgatták meg a család egyik korábbi szomszédját, aki megtörten számolt be a tarthatatlan állapotokról.

Vallomása szerint a gyerekek állandóan elhanyagoltan, piszkosan és tetvesen jártak, ráadásul nemegyszer mezítláb vagy cipőfűző nélkül kóboroltak az utcán.

A kicsik rendszeresen a szomszédtól vagy a nagymamájuktól kértek ennivalót, mivel otthon semmi élelmük nem volt. Az édesanyjuk egyszerűen magukra hagyta őket, hogy az új párjával lehessen.

Elképesztő körülmények uralkodtak otthonukban

Forró levessel leforrázott arc és eltitkolt drogok

A tanú elmesélte, hogy az egyik gyerek magára borította a forró gulyáslevest, ami súlyosan megégette az arcát. Az anya ahelyett, hogy orvoshoz vitte volna, teljesen elhanyagolta a sérülést. A házban a felnőttek rendszeresen nyugtatókat és különböző pszichoaktív szereket fogyasztottak. Amikor a családsegítők vagy a gyámhatóság emberei megpróbáltak ellenőrzést tartani, a bódult állapotban lévő szülők bezárkóztak és nem engedték be őket.

A szomszéd kiemelte:

amíg a gyerekek vér szerinti édesapja élt, addig rend volt a családban, ő főzött és gondoskodott róluk.

Az apa körülbelül három évvel ezelőtti halála után azonban teljesen eluralkodott a káosz, az anya pedig teherként kezdett tekinteni a saját gyerekeire, folyamatosan szitkozódott és ordibált velük.

Mocsokban éltek a házban

Tudott a későbbi gyilkosság előzményeiről az anya?

A legfelkavaróbb momentum mégis az, hogy a szomszéd elmondása szerint a későbbi áldozat maga mesélte el neki: az édesanyja terhességi tesztet vásárolt neki, sőt azt is megengedte a későbbi gyerekgyilkosnak, B. D.-nek, hogy a kislány mellé feküdjön az ágyba. A tanú állítása szerint az anya gyakorlatilag mindenről tudott, ami a ház falai között zajlott.