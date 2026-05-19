Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Scherer Péter

Fontos

Hatalmas lítiumkincsre bukkantak – évszázadokra megváltozhat minden

gyilkosság

Saját anyja lökte a gyilkos karmai közé a Sóstón meggyilkolt kislányt

38 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megrázó részletek láttak napvilágot a Nyíregyházi Járásbíróság keddi tárgyalásán, ahol a Sóstói-erdőben meggyilkolt 11 éves tiszarádi kislány édesanyja állt a bíróság elé. Az ügyészség ötrendbeli kiskorú veszélyeztetésével vádolja a nőt, akinek a felelőssége azért is kérdéses, mert a hatóságok szerint a szörnyű gyilkosság talán meg sem történik, ha tisztességesen gondoskodik a gyermekeiről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkosságanyasóstóngyerekgyilkoskoszotthongyilkosgyerek

Mi is beszámoltunk arról, hogy a Nyíregyházi Törvényszéken nemrégiben életfogytig tartó fegyházbüntetést kértek a 32 éves B. D.-re, aki a Sóstói-erdőben hidegvérrel megfojtotta a gondjaira bízott kislányt, aki ijedtében azt hazudta, hogy terhes tőle. A mostani tárgyaláson a tragédia egy másik, szintén megrázó szála került napvilágra. A Szon.hu számolt be arról, hogy a brutális gyilkosság áldozatává vált gyerek és négy testvére milyen elképzelhetetlenül elhanyagolt, pokoli körülmények között kényszerült élni Tiszarádon az anyjuk mellett.

gyilkosság
Hihetetlen, milyen pokoli körülmények között kellett élnie a gyilkosság áldozatának és testvéreinek
Fotó: Móricz Csaba/Szon.hu

Pokoli körülmények a házban: kosz, éhezés és rettegés

A bíróságon távmeghallgatással, anonim módon hallgatták meg a család egyik korábbi szomszédját, aki megtörten számolt be a tarthatatlan állapotokról. 

Vallomása szerint a gyerekek állandóan elhanyagoltan, piszkosan és tetvesen jártak, ráadásul nemegyszer mezítláb vagy cipőfűző nélkül kóboroltak az utcán.

A kicsik rendszeresen a szomszédtól vagy a nagymamájuktól kértek ennivalót, mivel otthon semmi élelmük nem volt. Az édesanyjuk egyszerűen magukra hagyta őket, hogy az új párjával lehessen.

Elképesztő körülmények uralkodtak otthonukban
Elképesztő körülmények uralkodtak otthonukban
Fotó: Móricz Csaba/Szon.hu

Forró levessel leforrázott arc és eltitkolt drogok

A tanú elmesélte, hogy az egyik gyerek magára borította a forró gulyáslevest, ami súlyosan megégette az arcát. Az anya ahelyett, hogy orvoshoz vitte volna, teljesen elhanyagolta a sérülést. A házban a felnőttek rendszeresen nyugtatókat és különböző pszichoaktív szereket fogyasztottak. Amikor a családsegítők vagy a gyámhatóság emberei megpróbáltak ellenőrzést tartani, a bódult állapotban lévő szülők bezárkóztak és nem engedték be őket.

A szomszéd kiemelte: 

amíg a gyerekek vér szerinti édesapja élt, addig rend volt a családban, ő főzött és gondoskodott róluk.

Az apa körülbelül három évvel ezelőtti halála után azonban teljesen eluralkodott a káosz, az anya pedig teherként kezdett tekinteni a saját gyerekeire, folyamatosan szitkozódott és ordibált velük.

Mocsokban éltek a házban
Mocsokban éltek a házban
Fotó: Móricz Csaba/Szon.hu

Tudott a későbbi gyilkosság előzményeiről az anya?

A legfelkavaróbb momentum mégis az, hogy a szomszéd elmondása szerint a későbbi áldozat maga mesélte el neki: az édesanyja terhességi tesztet vásárolt neki, sőt azt is megengedte a későbbi gyerekgyilkosnak, B. D.-nek, hogy a kislány mellé feküdjön az ágyba. A tanú állítása szerint az anya gyakorlatilag mindenről tudott, ami a ház falai között zajlott.

Szigorú büntetést kér az ügyészség

A járási ügyész, dr. Márton Anett a perbeszédében hangsúlyozta: a vádlott 

  • súlyosan megszegte szülői kötelességeit, 
  • amivel a gyerekek fejlődését veszélyeztette, 
  • ezért letöltendő börtönbüntetést 
  • és a szülői felügyeleti jog végleges megszüntetését indítványozta az összes kiskorú gyermek esetében.

A védőügyvéd ezzel szemben felmentést, vagy másodlagosan felfüggesztett büntetést kért. Arra hivatkozott, hogy védence maga is komoly traumát élt át a férje és a kislánya elvesztése miatt és alkalmi munkákból próbálta fenntartani a családot. Az anya az utolsó szó jogán sírva elismerte, hogy követhetett el hibákat, de állította, hogy szerette a gyerekeit. A bíróság az ítélethirdetést elhalasztotta, így arra a jövő hónapban, 2026. június 3-án 13 órakor kerül sor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!