Saját anyja lökte a gyilkos karmai közé a Sóstón meggyilkolt kislányt

Mi is beszámoltunk arról, hogy a Nyíregyházi Törvényszéken nemrégiben életfogytig tartó fegyházbüntetést kértek a 32 éves B. D.-re, aki a Sóstói-erdőben hidegvérrel megfojtotta a gondjaira bízott kislányt, aki ijedtében azt hazudta, hogy terhes tőle. A mostani tárgyaláson a tragédia egy másik, szintén megrázó szála került napvilágra. A Szon.hu számolt be arról, hogy a brutális gyilkosság áldozatává vált gyerek és négy testvére milyen elképzelhetetlenül elhanyagolt, pokoli körülmények között kényszerült élni Tiszarádon az anyjuk mellett.
Pokoli körülmények a házban: kosz, éhezés és rettegés
A bíróságon távmeghallgatással, anonim módon hallgatták meg a család egyik korábbi szomszédját, aki megtörten számolt be a tarthatatlan állapotokról.
Vallomása szerint a gyerekek állandóan elhanyagoltan, piszkosan és tetvesen jártak, ráadásul nemegyszer mezítláb vagy cipőfűző nélkül kóboroltak az utcán.
A kicsik rendszeresen a szomszédtól vagy a nagymamájuktól kértek ennivalót, mivel otthon semmi élelmük nem volt. Az édesanyjuk egyszerűen magukra hagyta őket, hogy az új párjával lehessen.
Forró levessel leforrázott arc és eltitkolt drogok
A tanú elmesélte, hogy az egyik gyerek magára borította a forró gulyáslevest, ami súlyosan megégette az arcát. Az anya ahelyett, hogy orvoshoz vitte volna, teljesen elhanyagolta a sérülést. A házban a felnőttek rendszeresen nyugtatókat és különböző pszichoaktív szereket fogyasztottak. Amikor a családsegítők vagy a gyámhatóság emberei megpróbáltak ellenőrzést tartani, a bódult állapotban lévő szülők bezárkóztak és nem engedték be őket.
A szomszéd kiemelte:
amíg a gyerekek vér szerinti édesapja élt, addig rend volt a családban, ő főzött és gondoskodott róluk.
Az apa körülbelül három évvel ezelőtti halála után azonban teljesen eluralkodott a káosz, az anya pedig teherként kezdett tekinteni a saját gyerekeire, folyamatosan szitkozódott és ordibált velük.
Tudott a későbbi gyilkosság előzményeiről az anya?
A legfelkavaróbb momentum mégis az, hogy a szomszéd elmondása szerint a későbbi áldozat maga mesélte el neki: az édesanyja terhességi tesztet vásárolt neki, sőt azt is megengedte a későbbi gyerekgyilkosnak, B. D.-nek, hogy a kislány mellé feküdjön az ágyba. A tanú állítása szerint az anya gyakorlatilag mindenről tudott, ami a ház falai között zajlott.
Szigorú büntetést kér az ügyészség
A járási ügyész, dr. Márton Anett a perbeszédében hangsúlyozta: a vádlott
- súlyosan megszegte szülői kötelességeit,
- amivel a gyerekek fejlődését veszélyeztette,
- ezért letöltendő börtönbüntetést
- és a szülői felügyeleti jog végleges megszüntetését indítványozta az összes kiskorú gyermek esetében.
A védőügyvéd ezzel szemben felmentést, vagy másodlagosan felfüggesztett büntetést kért. Arra hivatkozott, hogy védence maga is komoly traumát élt át a férje és a kislánya elvesztése miatt és alkalmi munkákból próbálta fenntartani a családot. Az anya az utolsó szó jogán sírva elismerte, hogy követhetett el hibákat, de állította, hogy szerette a gyerekeit. A bíróság az ítélethirdetést elhalasztotta, így arra a jövő hónapban, 2026. június 3-án 13 órakor kerül sor.