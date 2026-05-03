Romantikus vacsorával akarta meglepni kedvesét a 25 éves férfi, de ekkor a nő előhúzta a konyhakést

A tragédia április 24-én, Lac La Belle településen történt, amikor a 25 éves Lukas Rosch vacsorázni érkezett barátnőjéhez, Mikayla Kloth-hoz. A nő eredetileg azt szerette volna, ha elmennek egy étterembe, ám a férfi inkább otthon szeretett volna csirkecombot sütni. A vita hevében Kloth egyetlen késszúrással szíven szúrta a férfit, majd a kiérkező rendőröknek beismerte a tettét. A hatóságok szándékos emberöléssel vádolják a nőt, aki ellen a gyilkosság elkövetése miatt indult eljárás – írta a DailyMail.

Nem akart főzni, ezért gyilkossághoz folyamodott

Közönyös vallomás a gyilkosság után

A rendőrségi jelentések szerint a nő meglepő hidegvérrel beszélt a bűncselekményről. Elmondta, hogy dühös volt a barátjára, amiért az „felhúzta őt”, és elismerte, hogy „egyszerűen megszúrta”. Miközben a rendőrségre szállították, Kloth csak annyit jegyzett meg, hogy „inkább étterembe szeretett volna menni”, nem volt kedve otthon vacsorázni. A börtönbüntetés lehetőségére pedig úgy reagált: „nem gond”, ha be kell őt zárniuk.

Amikor közölték vele, hogy a férfi belehalt a sérülésbe, a nő továbbra is érzelemmentes maradt.

A bíróság hétfőn 2 millió dolláros óvadékot állapított meg a vádlott számára. Az ülésen részt vett az áldozat édesapja, Matthew Rosch is, aki „összetört emberként” jellemezte magát a fia elvesztése után. Az apa a bíróság előtt könyörgött a bírónak, hogy a gyilkosság elkövetőjét, akit csak „szörnyetegnek” nevezett, soha többé ne engedjék vissza az utcára. A család szerint Lukas a legkedvesebb és legszeretőbb ember volt, akit valaha ismertek.

A wisconsini tragédia után újabb felfoghatatlan haláleset döbbentette meg az Egyesült Államokat, egy hajnali segélyhívás után a 19 éves Jack életéért küzdhettek az orvosok, miután az egyetemista kizuhant egy ablakon.