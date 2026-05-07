Gyilkosság miatt nyomoznak a kétezres években mémmé vált „Ekszöszájzbúk Ferike” ellen

A TV2 stábja alighanem a 2000-es évek egyik legikonikusabb képsorát vetítette le, amikor adásba került „Ekszöszájzbúk Ferike” riportja 2004-ben. A fiú akkor azt játszotta el a kamerák előtt, hogy megszállta az ördög, a szülei pedig, alighanem pénzt remélve az esetből, javasasszonyt és tévéstábot hívtak a nagy eseményre, az ördögűzésre. Míg az ország egyik fele nevetett, a másik inkább a kibontakozó emberi tragédiák sorát látta a képernyőn, és később ez utóbbi csoportnak lett igaza. Ferike ugyanis felnőtt élete java részét azóta is börtönben töltötte, az utóbbi időben pedig egy ott elkövetett gyilkosság miatt nyomoznak ellene – adta hírül a Blikk.
Gyilkosság a rácsok mögött
– 2025. március 7-én, az esti órákban a Budapesti Fegyház és Börtönben az egyik fogvatartott a zárkában kioltotta egy másik fogvatartott életét. Emiatt folyik nyomozás – nyilatkozta dr. Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője a Blikknek. A portál az eset kapcsán megjegyzi: a most 32 éves Ferenc a gyilkosság mellett egy másik zárkatársát is csúnyán összeverte, ám ennek az ügynek a vizsgálata még folyamatban van.
A lapnak nyilatkozott a férfi édesanyja is:
Pavlus Julianna elmondta, hogy fia 14 éve él a börtönben. Annak idején rablásért került be, de már előtte sem volt makulátlan az élete. Jövőre szabadulhatott volna, ha nem öli meg az egyik rabtársát.
A férfi jelenleg a Váci börtönben tölti a büntetését.
Ferenc édesanyja szerint jelenleg nincs cellatársa a férfinek, „mert bekattant”, ő maga is csak egy üvegajtón keresztül láthatja. Mint mondta, a férfi a zárkájában kanalat, drótot, pengéket nyelt le, hogy végezzen magával, de mindannyiszor időben megműtötték.
Szét van bontva a mellkasa, 17-szer műtötték a beleit. Kanalak voltak a gyomrában, drótok, csavarok, zsilettpengék. Amit összeszedett, azt mindent lenyelte. Aztán telefonált nekem a doktor úr, hogy nagyon rossz Ferike állapota, meg fog halni. Ha utoljára látni akarom, menjek. De nem engedték megcsókolni se, 16 éve az arcom a száján vagy a kezén nem volt...
– nyilatkozta Pavlus Julianna.
A riport idején Végh József kriminálpszichológus is találkozott a magából kivetkőző fiúval.
„A TV2-nek dolgoztam különböző műsorokban, és megkerestek, hogy nézzük meg, Ferike valóban olyan-e, amilyennek beállítja magát, vagy csak eljátsszák. Elég hitelesen adta elő a mutatványt, aztán rájöttem, amikor elkezdtem jobban figyelni a viselkedését, miszerint maga készíti elő, hogy kavicsokat tud a szájából elővarázsolni, amiket előtte bekapott. A szülők különösen támogatták őt ebben a műfajban, mert pénzt reméltek a mutatványért, amit előadott – magyarázta a Blikknek a szakember. A tévéstáb annak idején leszervezte, hogy találkozhasson a családdal, így kiderült számára, hogy az egész egy nagy színjáték”
– mondta a szakember. A család ennek ellenére váltig állította a Blikknek, hogy nem színészkedtek az eset idején.
