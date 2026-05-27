Mellkason szúrta élettársát: Bántott engem, én csak védtem magam

Drámai fordulatot vett annak a nyugdíjas nőnek a büntetőügye, aki a vád szerint megpróbálta kioltani élettársa életét Mátészalkán. Bár a Nyíregyházi Törvényszéken tartott előkészítő ülésen az ügyészség öt év börtönbüntetést ajánlott fel arra az esetre, ha beismeri a gyilkossági kísérletet, az asszony végül jogos védelemre hivatkozott – írta a Szon.hu.

Önvédelem volt a gyilkossági kísérlet?

Fotó: Móricz Csaba/Szon.hu

Öt év börtönt kaphat a gyilkossági kísérlettel vádolt mátészalkai asszony

Súlyos alkoholizálás és állandó, hangos veszekedések jellemezték egy mátészalkai pár mindennapjait. Nem volt ez másként tavaly augusztusban sem, amikor egy eldurvult vita során az idős asszony felkapott egy 14 centis konyhakést és mellbe szúrta élettársát.

A férfinak végül sikerült elvennie a kést a dühöngő nőtől, majd átrohant a szomszédba, ahonnan azonnal mentőt hívtak hozzá.

A férfi kész csodával határos módon élte túl a támadást. Bár a szúrás miatt életveszélyes tüdősérülést szenvedett, az orvosszakértő szerint ha a penge csak 1-2 centivel arrébb éri, közvetlenül a szívébe fúródik és perceken belül meghal. Mivel a nő egyértelműen életfontosságú szervet vett célba, a hatóságok gyilkossági kísérlet miatt indítottak eljárást ellene.

Drámai fordulat a bíróságon

Az ügyészség felajánlotta az asszonynak, hogy ha az előkészítő ülésen mindent beismer, megússza 5 év börtönnel. A nő először hajlott is az egyezségre, ám miután beszélt az ügyvédjével, váratlanul meggondolta magát és visszavonta a vallomását.

Bántott engem, én csak védtem magam!”

– jelentette ki a bíróságon a vádlott, aki korábban még azt is felvetette, hogy az élettársa talán saját magát szúrta meg. Mivel a nő nem ismerte el egyértelműen a bűnösségét, a bíróság tárgyalást rendeltek el. A védelem most azt szeretné elérni, hogy az orvosszakértő vizsgálja meg: a sérülés alapján elképzelhető-e, hogy az asszony valóban csak hárítani próbált egy támadást. A mátészalkai késelés ügye így tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódik a bíróságon.

Mint arról korábban hírt adtunk, hosszú heteken át üzenetekkel zaklatta a rendőrtábornokot a bajai Till Tamás megölésével vádolt férfi, a most előkerült SMS-ekből pedig meglepő részletek derültek ki a kisfiú tragédiája kapcsán.