Leitatta és megfojtotta ismerősét a debreceni férfi, mert az nem adott bele a cechbe

Italozásból lett brutális emberölés Debrecenben, miután egy férfi a vád szerint addig itatta az ismerősét, amíg az már alig tudott védekezni. A gyilkosság után az áldozat holttestére másnap találtak rá egy bérelt lakásban.

A gyilkosság előtt leitatta az áldozatát

Fotó: Police.hu

A gyilkosság előtt együtt italozott a két férfi

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a vádlott rendszeresen ivott egy debreceni sörözőben. 2024. november 10-én este is ott volt, amikor a sértett és több ismerőse csatlakozott hozzá. Az ivászatot később máshol folytatták. A vádirat szerint a férfi egyre agresszívebb lett, és többször is kötekedett az ismerősével. Hajnalban együtt távoztak, majd a vádlott felhívta a sértettet a bérelt lakásába, mert pénzt akart szerezni tőle, mivel addig a számlát egyedül ő állta.

Addig itatta az áldozatot, amíg már az nem tudott védekezni

A főügyészség szerint a vádlott tovább itatta a férfit azért, hogy még jobban lerészegítse. Ezután pénzt követelt tőle. Az áldozat 20 ezer forintot adott át, azonban a támadó ezt kevesellte, és még több pénzt akart. A sértett ezt megtagadta, ezért veszekedni kezdtek, majd verekedés tört ki közöttük. A vádirat szerint a vádlott többször megütötte az ismerősét, végül pedig megfojtotta.

Reggel még megpróbálták újraéleszteni az áldozatot

Másnap reggel megjelent a vádlott egyik ismerőse is a lakásban. Bementek az áldozathoz, akit még megpróbáltak újraéleszteni, azonban már nem tudtak segíteni rajta. A vád szerint az ismerős ezután magához vette a sértett 600 ezer forintnyi készpénzét, majd távozott a helyszínről.

A rendőrséget végül délelőtt értesítette az elkövető.

Súlyos büntetést kértek a vádlottakra

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség a letartóztatásban lévő férfit nyereségvágyból és aljas indokból elkövetett emberöléssel vádolja. Társát emberöléssel kapcsolatban elkövetett bűnpártolás miatt állíthatják bíróság elé. A főügyészség mértékes indítványa szerint a Debreceni Törvényszék a gyilkossággal vádolt férfit beismerés esetén 18 év fegyházra ítélheti, míg társára 2 év börtönbüntetést kértek.