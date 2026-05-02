Letépte barátja ruháját, majd sorsára hagyta a fagyban

A Debreceni Ítélőtábla Háger Tamás vezette tanácsa jövő héten hozhat döntést abban a büntetőügyben, amelyben a Miskolci Törvényszék korábban hét év börtönbüntetést szabott ki. Az ítélőtáblának arról kell határoznia, hogy a vádlott által elkövetett gyilkosság miatt kiszabott büntetés mértéke megfelelő-e, vagy helyt adnak az ügyészség súlyosítási kérelmének – írta a Haon.hu.

Gyilkosság lett a vége a közös italozásnak (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Így történt a gyilkosság

A Debreceni Ítélőtábla előtt folytatódik annak a férfinak az ügye, aki egy végzetes vitát követően magára hagyta ittas ismerősét. Az elsőfokú ítélet szerint a vádlott felelőssége megállapítható a tragikus kimenetelű gyilkosság kapcsán.

A bíróság által megállapított adatok szerint a két férfi rendszeresen együtt italozott, ám kapcsolatukat gyakori konfliktusok terhelték.

2023 márciusában egy közös barátjuknál töltött este után az udvaron ismét összeszólalkoztak, amelynek során a vádlott többször arcon ütötte a sértettet, majd letépte és eldobta a ruházatát. A vádlott végül sorsára hagyta a földön fekvő, hiányos öltözetű férfit, annak ellenére, hogy éjszaka mindössze 3-4 Celsius-fok volt.

Amikor a vádlott hajnalban visszatért a helyszínre, barátját már élettelenül találta.

A férfi pánikba esett, a sértettről letépett ruhákat egy szeméttárolóba rejtette és a történtekről senkinek nem szólt. Az első fokon eljáró Miskolci Törvényszék hét év börtönbüntetést szabott ki, azonban az ítélet ellen mind az ügyészség, mind a védelem fellebbezett, így az ügy a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.

