Nincs kegyelem a somogyi gyilkosság elkövetőjének

Egy Somogy vármegyei házaspár vitája végződött tragédiával, miután a férfi az udvaron olyan brutálisan bántalmazta feleségét, hogy az asszony a helyszínen meghalt. A bíróság szerint a 15 év fegyházbüntetés megalapozott a kegyetlen gyilkosság elkövetőjével szemben – írta az Ügyészség.hu.

Gyilkosság lett az iszogatás vége (Illusztráció)

Nem enyhítenek a brutális gyilkosság büntetésén

A vádlottat 15 év fegyházra ítélték, amiért különös kegyetlenséggel végzett feleségével és a bíróság kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét is. Bár a férfi és védője enyhítésért fellebbezett, az ügyészség szerint a büntetés tettarányos, így a jogerős döntés a Pécsi Ítélőtáblán születik meg.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, hasonlóan kegyetlen bűncselekmény rázta meg a közvéleményt Tatabányán is, ahol tizenkét év fegyházbüntetést szabtak ki arra a nőre, aki két napon át tartó kínzás után egy piszkavassal követte el a brutális gyilkosságot.