Tizennyolc év fegyház az édesanyját brutálisan meggyilkoló drogfüggő férfinak

A Fővárosi Törvényszék által megállapított tényállás szerint a tragikus események láncolata még a fesztiválszezonban, 2023. augusztus 13-án vette kezdetét. A vádlott egy tömegrendezvényen válogatás nélkül, halmozottan fogyasztott különféle kábítószereket és alkoholt, amelyek együttes hatása teljesen eltorzította a valóságérzékelését. A férfi súlyosan bódult, agresszív állapotban tért haza másnap hajnali öt órakor abba a fővárosi lakásba, amelyet szüleivel és két fiútestvérével közösen használt. A toxikus anyagok hatására a férfi otthonában súlyos vizuális és auditív hallucinációkkal küzdött, amelyek következtében először egy késsel felületi sérüléseket okozott önmagának és ez lehetett a gyilkosság kiindulópontja is – írta az Ügyészség.hu.

Brutális gyilkosság a fővárosi lakásban

Hogyan vezetett a kábítószer a gyilkosság tényéhez?

A tébolyult állapot percek alatt külső agresszióba csapott át. A férfi a késsel a kezében belépett gyanútlan, alvó édesanyja hálószobájába és a védekezésre képtelen asszonyra rontott, akit brutális módon, válogatás nélkül többször megszúrt. A sértett az éles fájdalomra felriadva még megpróbált védekezni és segítségért kiáltozott, amelyre felébredt a házban tartózkodó másik két fivér. A testvérek azonnal a hálószobába siettek, ahol bátor fellépéssel kicsavarták a kést a dühöngő férfi kezéből, majd a földre teperték és ártalmatlanították az elkövetőt a hatóságok megérkezéséig. Bár a riasztott mentőszolgálat munkatársai perceken belül a helyszínre értek és megkezdték az édesanya szakszerű ellátását, az asszony az elszenvedett mély sérülések következtében a helyszínen életét vesztette.

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú eljárás végén a férfit különös kegyetlenséggel és a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy állapotánál fogva korlátozottan képes, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt 18 év fegyházbüntetésre ítélte.

A bíróság a szabadságvesztés mellett 10 évre eltiltotta a vádlottat a közügyek gyakorlásától, és a cselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára, valamint morális tarthatatlanságára tekintettel véglegesen kizárta őt a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Míg a vádhatóság képviselője megnyugvással vette tudomásul és tudomásulvétellel zárta az ítéletet, a vádlott és védője kevesellve a mentőkörülmények figyelembevételét, enyhítésért nyújtott be fellebbezést. A napokban a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtáblához benyújtott indítványában határozottan az elsőfokú ítélet helybenhagyását kezdeményezte, hangsúlyozva, hogy a kiszabott szigorú büntetés áll arányban az elkövetett tett súlyával. A férfi a másodfokú, jogerős döntés megszületéséig letartóztatásban marad.