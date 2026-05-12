Újabb részletek láttak napvilágot a parhidai tragédiáról

Brutális gyilkosság rázta meg a romániai Parhida környékét, ahol egy mindössze 18 éves fiatal lány vesztette életét. A tragédia nemcsak a helyi közösséget sokkolta, hanem széles körű felháborodást is kiváltott a történtek kegyetlensége miatt. A fiatal lány egy farmon végezte szakmai gyakorlatát, amikor a vele együtt dolgozó férfi felfigyelt rá. A nyomozás adatai alapján a támadó rátámadt a lányra, aki megpróbált védekezni és elmenekülni, azonban a férfi erősebbnek bizonyult – írta a Bors.

Egy farmon történt a kegyetlen gyilkosság

A gyilkosság után hajtóvadászat indult az elkövető ellen

A gyilkosságot követően a támadó elmenekült a helyszínről, áldozatát pedig egy mezőn hagyta hátra. A rendőrség azonnal nagyszabású keresőakciót indított, amelyben több egység is részt vett, hőkamerákat is bevetve az elkövető felkutatására.

A hatóságok végül egy repceföld közelében találták meg a bujkáló férfit, alig néhány kilométerre a bűncselekmény helyszínétől. A nyomozók szerint a 39 éves férfi korábban állatgondozóként dolgozott ugyanazon a farmon, ahol a fiatal lány a gyakorlatát töltötte.

A tragédia után az áldozat édesanyja is megszólalt, aki így fogalmazott:

Azt terjesztik, hogy a lányommal kapcsolatban volt, viszont ez nem igaz. Erre bizonyítékaink is vannak! A másik bizonyíték az, hogy Alisia védekezett, összekarmolta, összeharapta. Az orvosi eredmények is az mutatják, hogy ártatlan volt még. Érintetlen. Amíg élek, a gyerekem igazságáért fogok harcolni. Nyugodj békében!

A család időközben végső búcsút vett a fiatal lánytól. A temetésen számos hozzátartozó, barát és helyi lakos jelent meg, hogy együtt osztozzanak a család fájdalmában.

Az ügy különösen súlyos megítélés alá eshet, mivel a gyanúsított korábban már ült börtönben emberölés miatt. A hatóságok jelenleg is folytatják a nyomozást, miközben a közvélemény egyre határozottabban követeli a szigorú felelősségre vonást az ügyben.

