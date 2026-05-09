Vérfürdőt rendezett az Így jártam anyátokkal színésze, életfogytiglant is kaphat

Bűnösnek találta a bíróság Nick Pasqualt, az Így jártam anyátokkal egyik epizódszereplőjét. A gyilkossági kísérlet miatt elítélt színész brutális támadást hajtott végre korábbi barátnője ellen, akit több mint húsz alkalommal megszúrt – írja a Metropol.

Az akkor még boldog pár a brutális gyilkossági kísérletet megelőző időszakban

A gyilkossági kísérlet során húszszor szúrta meg volt barátnőjét

A vád szerint a 36 éves színész 2024 májusában tört be exbarátnője, Allie Shehorn kaliforniai otthonába. A hollywoodi sminkesként dolgozó nőre rendkívül erőszakos támadást mért, és több mint húsz késszúrással életveszélyes sérüléseket okozott neki.

A támadás idején már távoltartási végzés volt érvényben Pasqual ellen.

A bírósági dokumentumok szerint a kapcsolatuk korábban is erőszakossá vált: a nő azt állította, hogy a színész övvel verte, betörte az ajtót, fojtogatta és szexuálisan is bántalmazta.

Allie Shehorn a tárgyaláson könnyek között idézte fel a támadást.

Bezártam az ajtót, ő pedig ütni kezdte, majd áttörte

– mondta a nő a bíróságon.

Mexikóba próbált menekülni a színész

A brutális késelés után Nick Pasqual elmenekült Kaliforniából, majd megpróbált Mexikóba szökni. A hatóságok végül Texas államban, a határ közelében fogták el, mielőtt kijuthatott volna az USA-ból.

A színészt ezután visszaszállították Kaliforniába, ahol bíróság elé állították.

Az esküdtszék végül gyilkossági kísérlet, betörés és több más erőszakos bűncselekmény miatt is bűnösnek mondta ki. Az ítélethirdetés később várható, Pasqual pedig akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat.

Maradandó sérüléseket szenvedett az áldozat

Allie Shehorn több mint egy hetet töltött kritikus állapotban a kórházban, ahol több műtéten is átesett. A támadás következtében maradandó sérüléseket szenvedett: részleges látásvesztéssel és kézsérülésekkel küzd, a nyakán és karján pedig máig látható hegek maradtak.

Az összeszurkált sminkes hölgyet a szobatársa találta meg

A nő korábban arról beszélt, hogy szeretne visszatérni a filmes szakmához, de sérülései ezt egyelőre megnehezítik.

Nick Pasqual korábban az Így jártam anyátokkal mellett több sorozatban és filmben is feltűnt, köztük az Archive 81 és a Jobs – Gondolkozz másképp című produkciókban.