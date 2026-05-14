Többtonnányi illegális gyógyszert foglalt le a KR NNI

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája a Mátrix Program keretében vett részt abban a nagyszabású nemzetközi műveletben, amely több európai országot érintett. Az összehangolt akció során 15 ország hatóságai egyszerre léptek fel a hamis gyógyszer készítményeket forgalmazó hálózattal szemben – írta a Police.hu.

Elképesztő mennyiségű hamis gyógyszer pihent a raktárban

A művelet mérlege jelentős: 113 helyszínen tartottak kutatásokat, 196 weboldalt blokkoltak és több millió eurónyi vagyont zároltak. Magyarországon 75 rendőr vett részt az akcióban, amelynek során 22 helyszínen tartottak házkutatást. A lefoglalt áruk mennyisége akkora volt, hogy az egyik logisztikai központból kamionokkal kellett elszállítani az illegális termékeket.

A nyomozók továbbá elektronikai eszközöket, dokumentumokat, mobiltelefonokat és számítógépeket is lefoglaltak. Az ügyben hat embert tanúként, egy lengyel állampolgárt pedig csalás és pénzmosás gyanújával hallgattak ki.

Hamis gyógyszerekkel tévesztették meg a betegeket

A KR NNI nyomozása még 2021-ben indult, miután különböző internetes hirdetésekben súlyos betegségekre kínáltak engedély nélküli csodaszereket. A hatóságok szerint a készítmények összetétele ismeretlen volt, gyártásuk pedig teljesen ellenőrizetlen körülmények között zajlott.

A nyomozás során feltárták, hogy a bűnszervezet neves szakemberek nevét és fényképeit is felhasználta a hitelesség látszatának megteremtésére. Hamis sikertörténetekkel és fiktív szakértői ajánlásokkal próbálták rávenni a betegeket a vásárlásra.

Az illegális hálózat működését egy összetett cégháló segítette, miközben a tényleges haszonélvezők strómanok mögé rejtőztek. Az értékesítést külön call centerek végezték, ahol az operátorok pszichológiai nyomást gyakoroltak a vásárlókra annak érdekében, hogy rendszeresen rendeljenek az állítólagos gyógyhatású termékekből.

Több országban egyszerre csaptak le a hatóságok

A nemzetközi együttműködés eredményeként 2024-ben közös nyomozócsoport alakult Magyarország, Románia, Lengyelország, Bulgária és Moldova részvételével. Az összehangolt felderítő munka után május 12-én indult a nagyszabású akció, amely során Európa-szerte több mint 200 helyszínen jelentek meg a rendőrök.

Bulgáriában egy ipari méretű gyártóüzemet számoltak fel, Moldovában pedig több szervezőt is elfogtak. Magyarországon logisztikai központokat és operátorok lakásait kutatták át a kiberszakemberek.

A nyomozók jelenleg azt is vizsgálják, hogy az illegális termékek miatt történt-e egészségkárosodás. A hatóságok szerint előfordulhatott, hogy egyes betegek a hamis készítmények hatására módosították vagy teljesen elhagyták az orvosi kezelésüket, ami akár életveszélyes állapotromláshoz is vezethetett.