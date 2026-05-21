Felcsaptak a lángok a Gyorskocsi utcai börtönben, egy rabot és hat őrt a mentők vittek el

Csütörtök reggel tűz ütött ki a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Gyorskocsi utcai épületében, miután egy női rab felgyújtotta a matracát – adta hírül a Tények.hu. A tűz nyomán át kellett helyezni a fogvatartottakat.

Tűz ütött ki csütörtök reggel a Gyorskocsi utcai börtönben, egy női rab felgyújtotta a matracát

Fotó: AFP (illusztráció)

Felcsaptak a lángok a Gyorskocsi utcai börtönben

Az incidensről Makula György ezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (BvOP) kommunikációs vezetője tájékoztatta az MTI-t. Az ezredes szerint a tűz észlelését követően az intézmény munkatársai azonnal megkezdték az oltást és a szükséges biztonsági intézkedéseket, így átkísérték a fogvatartottakat máshova az érintett körletszintről.

Makula György kiemelte: a matracot felgyújtó rab mellett hat börtönőrt szállítottak kórházba füstmérgezés gyanújával. A tűz oltását a fővárosi tűzoltók fejezték be, az anyagi kár felmérése még tart. Az ügyben az intézet parancsnoka közveszély okozása miatt büntetőfeljelentést tesz

A Gyorskocsi utcai börtön az egyik leghírhedtebb büntetés-végrehajtási intézmény Budapesten. Számos nagy formátumú ügy gyanúsítottját itt helyezték rácsok mögé először. Így történt ez Gyárfás Tamással, az Úszószövetség korábbi elnökével is, akit azóta elítéltek Fenyő János médiavállalkozó 1998-as meggyilkoltatása miatt.