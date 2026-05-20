Az öné is lehet a többmilliós nyomravezetői díj, ha tudja, kik a gyújtogatók – képekkel, videóval

Ahogy arról az Origo is beszámolt, megdöbbentő bűncselekmény történt május 15-én, pénteken Érden. Ismeretlen tettesek a hajnali órákban, eddig tisztázatlan okból lelocsoltak, majd porig égettek egy méregdrága járművet. Miközben a hatóságok kiadták a körözést a gyújtogatók ellen, a lesújtott tulajdonos sem ül a babérjain – írja a Feol.hu.

A tulajdonosnak fogalma sem volt arról, milyen tragédia történt az éjszaka folyamán. Csak reggel szembesült a sokkoló látvánnyal: a 25 millió forintot érő büszkeségéből semmi sem maradt, a tűz teljesen felemésztette a gépkocsit.

Reggel a nagyobbik lányom hívott, hogy ugye nem az én autóm van a ház előtt felgyújtva. Nézzem már meg, mert mindenki őt hívogatja. Felhúztam a redőnyt, ami hangszigetelt, és akkor sokkot kaptam a látványtól. Kimentem, és ott voltak az ELMŰ szakemberei, majd bementem a rendőrségre, így indult az eljárás”

– emlékezett vissza a sokkoló pillanatokra a nő.

Összefogtak a barátok: több mint 3 millió a jutalom

A rendőrség azonnal megindította az eljárást és kiadta a körözést az érdi autótűz ügyében, ám a tulajdonos biztosra akar menni. Szabó Judit elárulta: nem magánakcióról van szó, a több mint 3 millió forintos nyomravezetői díjat nem egyedül teremtette elő. Ismerőseivel és barátaival közösen dobták össze a jutalmat, amit az a személy kaphat meg, aki felismeri a felvételen látható elkövetőket, illetve olyan érdemi információval rendelkezik, amely felhasználható a nyomozás során.