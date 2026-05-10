Tiszta Hollywood: videón a kőbányai hajtóvadászat

Akciófilmbe illő jelenetek zajlottak le Budapest X. kerületében, amikor egy férfi futásnak eredt a rendőrök elől egy igazoltatás során. A hajtóvadászat percek alatt a lakótelepi házak közé vezetett, ahol végül a rendőrök elfogták a menekülőt – írja a Ripost a BRFK Facebook–bejegyzésére hivatkozva.

Hajtóvadászat Kőbányán Fotó: Részlet a rendőrség videójából

A hajtóvadászat a lakótelepen folytatódott

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint április 30-án a kőbányai rendőrök a Salgótarjáni út egyik parkolójában figyeltek fel egy gyanús társaságra és egy út szélén álló autóra.

Amikor az egyenruhások megközelítették őket, az egyik férfi, K. Csaba azonnal futásnak eredt.

A rendőrök rögtön felismerték, hogy nem véletlenül próbál elmenekülni előlük: a férfi ellen körözés volt érvényben. A menekülő a lakótelepi épületek között próbált köddé válni, miközben a rendőrök többször felszólították, hogy álljon meg. Nem tette, rohant tovább. A hajtóvadászat hamar véget ért. A kerületi körzeti megbízott utolérte K. Csabát, földre vitte, majd miután továbbra is hevesen ellenállt és próbált kiszabadulni, megbilincselte. Nem sokkal ezután rájöttek, miért próbált mindenáron meglógni.

Droggyanús anyagok és rengeteg pénz került elő

A férfi ruhájából egy üvegpipa és több mint egymillió forint került elő. Az is kiderült, hogy két különböző bíróság adott ki ellene elfogatóparancsot lopás miatt. Ráadásul úgy ült autóba, hogy korábban eltiltották a vezetéstől.

A rendőrök az autóját is átnézték, ott még 22 üvegpipát és több adagban tárolt, összesen közel 24 gramm fehér színű, kábítószergyanús port találtak.

K. Csabát bevitték a X. Kerületi Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A bíróság azóta már elrendelte a letartóztatását.

