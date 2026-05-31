Életét vesztette egy középkorú férfi a székesfehérvári vonalon

A szombat délutáni órákban érkező első, még bizonytalan híradások után az esti órákra hivatalossá vált az a szomorú tény, amelyet a hazai utazóközönség és a vasúttársaság munkatársai mindennél jobban el akartak kerülni, amely halálos balesetbe torkollott – írta a Feol.hu.

Újabb halálos baleset történt a síneken

Fotó: FMH (Illusztráció)

Ismét egy halálos baleset rázta meg székesfehérvári vasúti közlekedést

A MÁV székesfehérvári fővonalán, a Hárosi felüljáró közvetlen közelében egy menetrend szerint közlekedő vasúti szerelvény elgázolt egy embert. A rendkívüli esemény és a helyszínelési munkálatok megkezdése miatt Kelenföld és Nagytétény állomások között átmenetileg teljesen le kellett zárni az egyik vágányt, így a szerelvények csak egy sávon, jelentős menetidő-növekedéssel és korlátozások mellett közlekedhettek. A helyzet súlyosságát jól mutatta, hogy a délutáni órákban még bízni lehetett abban, hogy a sérült állapota stabilizálható, ahogyan arra a közelmúltban a Velencei-tónál történt hasonló esetekben, a baljós előjelek dacára már volt példa.

Ezúttal azonban a legrosszabb forgatókönyv igazolódott be. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) hivatalos megkeresésre megerősítette a hírt, miszerint a Hárosi felüljáró közelében történt vonatgázolás helyszínére riasztott mentőegységek már tehetetlenek voltak. A bajtársak a helyszínen

egy negyven év körüli férfi halálának tényét állapították meg, akinek az életét a brutális erejű ütközés után már nem lehetett megmenteni.

A 2026-os esztendőben ez a tragédia sajnos már a sokadik olyan eset, amely arra figyelmeztet, hogy a vasúti vágányok környezetében elkövetett legkisebb figyelmetlenség vagy szabályszegés is pillanatok alatt jóvátehetetlen, végzetes következményekkel járhat.

Csodával határos kimenetel az M1-es autópályán

A vasúti katasztrófával szinte egy időben az M1-es autópályán is komoly közúti incidens alakult ki, amely szintén nagy erőkkel mozgósította a mentőszolgálatokat és a rendvédelmi szerveket.

A sztrádán egy tömegszerencsétlenséges karambol történt, amelyben több gépjármű rohant egymásba, komoly anyagi kárt és jelentős forgalmi torlódást okozva a hétvégi tranzitútvonalon.

A helyszínelő orvosok és mentők beszámolója szerint az autópályán az anyagi kár ellenére emberi életben nem esett kár.