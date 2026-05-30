Húsznál is több sérült: sokkos állapotban lévő gyermekeket mentettek a tűzoltók Hirdnél

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a társhatóságok hivatalos jelentései szerint a vészhelyzeti riasztás május 30-án, hajnali fél hat előtt néhány perccel érkezett a központi ügyeletre. Egy Pécsről Budapest irányába tartó, felnőtteket és huszonöt gyermeket szállító kisbusz a 6-os főút 188-as kilométerszelvényénél, Hird belterületének közelében eddig tisztázatlan körülmények között hirtelen elveszítette a stabilitását, aminek halálos baleset lett a vége – írta a Bama.hu.

A halálos baleset a 6-os úton történt

A jármű áttért a menetirány szerinti bal oldali, szembejövő sávba, majd teljes sebességgel egy út menti fának ütközött, és az árokba fúródott. Az elsődleges helyszíni információk és a tanúk beszámolói szerint a gépjárművezető hirtelen fellépő, akut egészségügyi rosszulléte állhat a tragédia hátterében, amely miatt a sofőr már képtelen volt az úttesten tartani a többtonnás autóbuszt. A szerencsétlenül járt sofőr életét a gyors orvosi beavatkozás ellenére sem lehetett megmenteni, ő a helyszínen elhunyt.

Súlyos sérüléseket szenvedtek a gyerekek a sofőr halálos balesete mellett

A helyszínre érkező pécsi hivatásos tűzoltók három rohamkocsival vonultak ki és azonnal megkezdték a nehéz műszaki mentési munkálatokat, valamint a roncsok áramtalanítását. A mentőszolgálat munkatársai hatalmas erőkkel érkeztek a katasztrófa helyszínére, és példás gyorsasággal kezdték meg a sérültek osztályozását és ellátását.

A buszon tartózkodó huszonnyolc főből huszonhárom utas szenvedett különböző fokú sérüléseket. Bár a nagy többség a biztonsági öveknek és a szerencsének köszönhetően könnyebb zúzódásokkal és karcolásokkal vészelte át az ütközést, néhány utas esetében súlyos, traumatológiai jellegű sérüléseket – többek között combtörést és medencetörést – állapítottak meg, őket azonnal a területileg illetékes klinikákra szállították.

Teljes útzár és hivatalos rendőrségi vizsgálat

A mentési munkálatok és a műszaki mentés idejére a rendőrség az érintett útszakaszon teljes pályazárat rendelt el, hogy biztosítsák a mentőautók és a tűzoltóegységek akadálytalan munkáját. A hatóságok a Budapest és Pécs között közlekedő forgalmat Vasas, illetve Hird irányába terelték el, amely a szombat délelőtti csúcsidőben jelentős menetidő-növekedést és torlódást okozott a térségben.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az ügy fontosságára való tekintettel azonnal megindult a hatósági eljárás.

A rendészeti szervek halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset miatt, büntetőeljárás keretében, igazságügyi műszaki és orvosszakértők bevonásával vizsgálják a baleset pontos okait. A vizsgálat hivatott tisztázni, hogy a tragédiáért kizárólag a gépjárművezető sajnálatos rosszulléte felelős-e, vagy esetlegesen egyéb műszaki meghibásodás is közrejátszott az utóbbi idők egyik legmegrázóbb baranyai buszbalesetében.