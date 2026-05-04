Fotókon a vasárnap esti halálos baleset során kettészakadt autó

Sokkoló tragédia rázta meg a térséget vasárnap este. A halálos baleset során egy személyautó olyan erővel csapódott fának, hogy gyakorlatilag kettészakadt, a roncsok pedig több tíz méteren szóródtak szét – számolt be a tragédiáról a Szon.hu.

Halálos baleset Nagykállónál, szörnyethalt a kettészakadt autó sofőrje

Halálos baleset a 4911-esen

A szerencsétlenség a 4911-es út 18-as kilométerszelvényénél, Nagykálló és Kállósemjén között történt. A rendelkezésre álló adatok szerint egy Kállósemjén felől érkező autó eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról, majd mintegy tíz méterrel arrébb fának csapódott.

Az ütközés ereje akkora volt, hogy a jármű szó szerint kettészakadt. A roncs hátsó része a fa köré csavarodott, míg az első rész – benne a sofőrrel és utasával – fejjel lefelé vágódott a földbe.

Esélye sem volt a sofőrnek

A járművet vezető 35 éves nyírvasvári férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A mentősök már nem tudtak segíteni rajta.

Az autó utasát a nyíregyházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a roncsból. A sérültet kritikus állapotban szállították a Nyíregyházi Kórházba, ahol jelenleg is az életéért küzdenek.

